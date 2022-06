Le groupe Meta supprime la commission des créateurs de contenus jusqu'en 2024

Quand la pandémie Covid-19 est apparue, le groupe Meta a rapidement pris la décision de supprimer la commission prélevée aux créateurs Facebook et Instagram qui réalisent des bénéfices sur les événements en ligne payants, les abonnements de fans... Mark Zuckerberg annonce aujourd'hui poursuivre cette politique pour deux années supplémentaires.

Les créateurs ont encore 2 ans sans commission

Alors que certaines entreprises n'ont aucun remords à réaliser des commissions de 30% (et parfois plus) sur les créateurs de contenus, d'autres sociétés comme Meta font le choix de soutenir leurs créateurs en ne prélevant aucune commission sur la totalité de leurs revenus. Mark Zuckerberg a indiqué cette nuit que l'initiative prise dans le cadre de la pandémie Covid-19 va se prolonger jusqu'en 2024, à la base la commission de 0% devait s'arrêter au cours de cette année.



Cette approche qui représente une bonne nouvelle pour les créateurs de contenus va permettre de récupérer encore 100% des bénéfices générés à partir des différents types de contenus payants sur Facebook et Instagram.

Sans surprise, cette nouvelle est une perte financière pour le groupe Meta, puisque c'est plusieurs millions de dollars qui ne seront pas récupérés. Toutefois, cela peut aussi être vu comme une tentative d'offensive face à la concurrence comme TikTok qui est toujours plus agressive et qui occupe une place toujours plus importante sur le marché.



Autre bonne nouvelle, Mark Zuckerberg a déclaré qu'Instagram va rendre plus facilement accessible son programme de monétisation pour la création de Reels. L'objectif ici est de motiver le maximum d'utilisateurs à créer des vidéos courtes pour accroître la quantité de Reels disponibles sur Instagram. À travers ce changement, le groupe Meta pourrait attirer davantage de fidèles de TikTok, surtout que l'application chinoise est réputée pour ne pas être assez généreuse financièrement avec les créateurs de contenus.



En ce qui concerne les Stars (l'argent virtuel disponible sur les streams Facebook Gaming), plus de créateurs vont prochainement y avoir accès. Meta souhaite encourager le maximum de streamers afin de les détourner de son principal concurrent : Twitch.



