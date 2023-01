Nouvelle amende pour le groupe Meta en Europe !

L'année a tout juste commencé et le groupe de Mark Zuckerberg reçoit déjà sa première amende en l'espace de seulement... 4 jours. La Commission irlandaise pour la protection des données vient de sanctionner le géant américain pour des pratiques douteuses sur les publicités ciblées. Bien évidemment, il s'agit (comme d'habitude) d'une affaire liée aux données des utilisateurs !

Meta reçois une amende de

390 millions d'euros

Malgré de multiples avertissements et sanctions, le groupe Meta vient de récidiver et se fait une nouvelle fois condamner par le régulateur irlandais. Dans un récent communiqué, la Commission qui a émis la sanction explique que le groupe de Mark Zuckerberg a volontairement violé plusieurs règles de l'Union européenne à propos de confidentialité des données des utilisateurs.



Cette sanction fait suite à deux plaintes déposées le 25 mai 2018 qui dénonçaient un contrat malhonnête entre l'utilisateur et le groupe Meta au moment de la validation des conditions d'utilisation des services Facebook et Instagram.

En effet, les utilisateurs étaient contraints d'accepter que leurs données soient mises à profit pour de la publicité ciblée, ce qui n'est plus légal dans l'Union européenne. Si les conditions d'utilisation n'étaient pas validées, l'accès à Facebook et Instagram devenait alors impossible.



Voici ce que signale le régulateur irlandais :

En violation de ses obligations en matière de transparence, les informations relatives à la base juridique invoquée par Meta Ireland n'ont pas été clairement décrites aux utilisateurs, de sorte que les utilisateurs n'avaient pas suffisamment de clarté quant aux opérations de traitement effectuées sur leurs données personnelles, à quelles fins et à laquelle des six bases juridiques identifiées à l'article 6 du RGPD.

Suite à cette découverte, le régulateur irlandais a enquêté (malgré la modification rapide de Meta en 2018) et a confirmé qu'il y avait bien eu une violation du RGPD qui était entré en application pour tous les sites, applications et services dès 2018.

Ce non-respect du RGPD lors de son lancement a provoqué une condamnation de Meta en ce début de 2023. L'entreprise reçoit une amende de 210 millions d'euros pour Facebook et 180 millions d'euros pour Instagram. Ce qui fait un total de 390 millions à payer !



Le groupe de Mark Zuckerberg est très connu par la Commission irlandaise pour la protection des données, une multitude d'amendes sont tombées ces dernières années. La dernière en date est encore récente puisqu'elle date de la dernière semaine de novembre, cette même commission avait condamné Meta à payer 265 millions d'euros. Avec toutes ces sanctions, on espère que Meta a un prévu un "budget dédié aux amendes".

