Facebook prend désormais en charge les NFT

Les utilisateurs peuvent déjà publier les objets de collection numériques qu'ils possèdent sur Instagram. Désormais, ils peuvent également le faire sur Facebook.



Meta a donc tenu sa promesse d'apporter un soutien fort aux NFT (jetons non fongibles) sur son réseau social principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher les pièces de collection numériques qu'ils ont dans leurs portefeuilles sur Facebook et Instagram. Après avoir connecté les portefeuilles numériques à une application, ils pourront accéder aux NFT à partir des deux services.

Facebook s'ouvre au NFTs

L'entreprise prend cette décision quelques semaines après avoir étendu l'accès aux fonctions NFT d'Instagram à des dizaines de pays supplémentaires, et après avoir commencé à les tester sur Facebook au début de l'été. Meta s'enfonce davantage dans le domaine des NFT, même si le marché des jetons numériques s'est effondré ces derniers mois, tout comme la crypto. Il semble que Meta travaille sur une place de marché où les gens peuvent acheter et vendre des NFT, mais il reste à voir si les gens l'utiliseront réellement.

Alors que nous poursuivons le déploiement des pièces de collection numériques sur Facebook et Instagram, nous avons commencé à donner aux gens la possibilité de publier les pièces de collection numériques qu'ils possèdent sur Facebook et Instagram. Cela permettra aux gens de connecter leur portefeuille numérique une fois à l'une ou l'autre des applications afin de partager leurs objets de collection numériques sur les deux.



En attendant, voici la performance de Snoop Dogg et d'Eminem aux MTV Video Music Awards, qui comportait des versions animées de leurs NFT. Les deux rappeurs ont interprété une version de leur chanson "From the D 2 the LBC" via leurs avatars numériques. Voici le lien de la vidéo.

