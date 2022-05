Instagram teste les NFT avec quelques influenceurs

Sur les derniers modèles d'iPhone, Apple s'est "amusé" à ajouter un moteur haptique afin de permettre aux développeurs de rendre leurs applications plus "vivantes". En effet, et vous l'avez sans...

Si vous êtes un utilisateur régulier de Facebook et Instagram et que vous utilisez les Stories de façon fréquente pour votre compte personnel ou votre entreprise, il se pourrait qu'une belle...

Il y a encore du nouveau du côté d'Instagram (v183.0, 160 Mo, iOS 12.0), et plus particulièrement dans l'idée de la suppression des likes. Depuis plusieurs mois maintenant, les...

Comme Twitter, le réseau social Instagram cherche de nouvelles opportunités pour faire gagner de l'argent à ses créateurs. Avec un intérêt financier, les utilisateurs sont plus présents et...

Instagram a déjà su se réinventer depuis ses débuts, mais est resté concentré sur la publication de photos. Est-ce que les NFT vont venir éclipser les stories, les Reels et autres, ou bien s'ajouter à tout cela ? Est-ce que auriez préféré une version iPad plutôt que des NFT pour acheter une photo ?

Cette semaine, nous commençons à tester les objets de collection numériques avec une poignée de créateurs et de collectionneurs américains qui pourront partager des NFT sur Instagram. Il n'y aura aucun frais associé à la publication ou au partage d'un objet de collection numérique sur IG.

Le responsable du réseau social numéro un chez les influenceurs, Adam Mosseri , a livré quelques informations sur l'intégration des Non Fungible Tokens ( NFT ) aujourd'hui dans une vidéo qui veut nous faire croire que tout cela a du sens :

