Disney+ et Max de HBO seront sur l'App Store de visionOS dès le lancement aux US

Avec le Vision Pro, Apple souhaite révolutionner notre manière de consommer des contenus en streaming. Cependant, bien que présent sur le marché avec son service Apple TV+, la firme de Cupertino ne peut pas vraiment le faire toute seule. Selon les dernières informations, Apple pourra compter sur la présence de Max (anciennement HBO Max) ainsi que celle de Disney+ dès le lancement du Vision Pro, le 2 février prochain aux États-Unis.

L'industrie du divertissement numérique est sur le point de vivre une révolution avec l'arrivée imminente du Vision Pro, l'ordinateur spatial d'Apple. L'une des bonnes nouvelles concernant ce nouveau produit est l'intégration de deux géants du streaming : Disney+ et Max qui seront disponibles aux États-Unis dès le lancement du produit.



Toujours pas disponible en France, HBO Max est connu pour la qualité et la diversité de son catalogue, il offrira aux utilisateurs américains du Vision Pro la possibilité de plonger dans un univers de divertissement haut de gamme. Des productions de CNN, de l'univers DC, de Discovery Channel ou encore de TNT seront à portée de main dans un format qui va bouleverser les expériences traditionnelles de visionnage. HBO Max se positionne sur le marché comme un concurrent de taille face à des services comme Netflix, Prime Vidéo...

En parallèle, les abonnés à Disney+ ne seront pas abandonnés. L'entreprise a confirmé la disponibilité de son service de streaming sur le Vision Pro dès son lancement avec la promesse d'apporter une dimension personnalisée et innovante à ses contenus originaux. La présence de Disney+ dans l'App Store de visionOS constitue également un point fort pour le Vision Pro, l'application sera mise en avant dès la première connexion des utilisateurs sur l'App Store, avec une présentation attrayante des contenus originaux de Disney.



Toutefois, il est important de préciser que tous les services de streaming disponibles sur le Vision Pro ne supporteront pas nativement visionOS. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Netflix, par exemple, se contentera de proposer son application iPadOS sur visionOS sans modifications spécifiques (comme notre application iSoft déjà prête). Cette décision révèle une certaine réticence de la part de Netflix à s'engager pleinement dans cette nouvelle ère de la réalité mixte. Cette approche contrastée par rapport à Disney+ et HBO Max montre que Netflix ne croît peut-être pas au succès du Vision Pro à cause de son prix élevé.

I'm very excited about the Apple Vision Pro launch!



My team and I have been working on bringing Max @StreamOnMax to the Apple Vision Pro on launch day.



We can't wait for our customers to try it! pic.twitter.com/a3mMcJFJeH