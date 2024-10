iSoft v8.2 : une application iPad / Mac repensée !

C'était une demande récurrente de la part des lecteurs, la version iPad de notre application iSoft est enfin passée sur le billard. Longtemps mise de côté, privilégiant l'expérience iPhone, la version tablette reprend en partie l'ergonomie du téléphone avec une barre de navigation en bas. Tout est à portée de doigt, nul besoin de se contorsionner pour lire nos articles, gérer ses favoris ou encore participer aux commentaires. Et comme vous le savez probablement, c'est cette interface qui est utilisée sur la version Mac.



la version 8.2.1 est déjà disponible pour corriger quelques soucis.

Une version tablette largement améliorée pour iSoft

Une toute nouvelle version iPad / Mac est arrivée, inspirée de l'app iPhone. Une interface bien plus ergonomique !

Voici un aperçu de la version iPad remaniée :

Comme sur iPhone, vous avez une barre inférieure avec cinq éléments : actualité, bons plans, favoris, keynote et réglages. Pour filtrer l'actualité, vous pouvez utilisez le bouton "menu" ou bien la recherche avec le bouton "loupe".



Enfin, comme expliqué dans les notes de version, nous en avons profité pour corriger quelques bugs et perfectionner l'affichage en mode sombre. Fini le flash blanc à l’ouverture d’un article par exemple. De plus, la bannière de publicité a été repositionnée. Elle a migré du haut de l'article vers le bas de l'écran, de manière fixe. De quoi éviter les clics involontaires.



Le reste n'a pas changé, à savoir des notifications pour se tenir au courant, des widgets sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, un diaporama pour les images au sein de chaque article, deux thèmes graphiques (dont un mode sombre) et plus encore.



N’hésitez pas à installer la nouvelle version iSoft et à partager l’application à vos amis, cela nous permet de tenir depuis quinze ans, sans proposer d’abonnement. Disponible sur tous les iPad à partir d'iOS 12 et sur Mac Apple Silicon (M1, M2, M3).

Télécharger l'app gratuite iSoft