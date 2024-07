Démo du Vision Pro : scan du visage, prise en main, médias 3D et applications

Apple met les petits plats dans les grands à l'approche du lancement du Vision Pro, son premier casque qu'elle aime à appeler "ordinateur spatial". Après un plan marketing échelonné depuis juin 2023 et la présentation du Vision Pro, la firme peaufine les derniers détails à propos des démonstrations qui auront lieu en Apple Store à partir du 2 février. Pour le moment, seuls les américains sont concernés.

Avec les "anciens" appareils Apple, comme l'iPhone, l'iPad ou l'Apple Watch, les acheteurs n'avaient pas besoin d'être accompagnés. Ils pouvaient simplement jouer avec, pour se décider ou non. Seule la montre a nécessité un peu plus d'efforts, avec des démonstrations faites par les employés en Apple Store. Mais pour le Vision Pro, c'est une autre histoire.

Le Vision Pro est une nouvelle façon d'interagir avec la technologie

Le Vision Pro, dont les premiers tests ont été dithyrambiques, est un produit complètement nouveau. Peu de monde est habitué à porter un casque de réalité mixte, et le modèle d'Apple est particulier sur plusieurs points. Il se pilote avec les yeux et les doigts, et un mauvais ajustement entraînera une expérience gâchée. Quand on sait que le prix de l'appareil démarrera à 3 499 dollars (hors taxe), autant dire que la société de Tim Cook souhaite mettre toutes les chances de son côté. En cas d'échec, ce sont plus de dix ans de développement qui seront mises à la poubelle, des milliards de dollars, ainsi que toute l'industrie de la réalité mixte. Depuis une bonne décennie, aucun acteur n'a réussi à démocratiser la technologie, Apple semble être la dernière chance.

Des démonstrations de 25 minutes

C'est pourquoi Apple a donc préparé son argumentaire de vente très sophistiqué, avec notamment une démonstration pouvant durer jusqu'à 25 minutes d'après Mark Gurman de Bloomberg. Du jamais vu. C'est aussi le cas pour les commandes du Vision Pro qui nécessiteront d'utiliser un iPhone ou iPad avec Face ID.



Dans chaque magasin américain, Apple prévoit une douzaine d'unités de démonstration disponibles à tout moment, ainsi que des espaces dédiés où les présentations auront lieu. Le personnel a été spécialement formé début janvier.

Scan du visage

La démonstration commence par un employé du commerce de détail qui scanne le visage de l'utilisateur à l'aide d'une application - d'une manière similaire à la configuration de l'identification faciale Face ID sur iPhone. L'objectif est de déterminer quel joint d'étanchéité, quel coussin de mousse et quelle taille de bandeau le client a besoin. Le joint, qui empêche la lumière extérieure de pénétrer, est disponible dans plus de 25 variantes (taille / forme). En revanche, il n'y a que deux tailles de coussins.

Des verres correcteurs

Si une personne porte des lunettes, les Apple Store disposeront d'un dispositif permettant de scanner les verres pour en extraire les informations relatives à la prescription. Le système fournira ces numéros et les magasins disposeront de centaines de lentilles pour les démonstrations.

Un modèle spécialement assemblé pour le client

L'employé rassemble ensuite toutes ces informations et un autre employé, dans l'arrière-boutique du magasin, assemble le Vision Pro de démonstration avec les accessoires appropriés.

Des explications sur le fonctionnement

Une fois l'appareil prêt, le Genius explique le fonctionnement de l'interface. Il explique notamment comment contrôler le pointeur à l'aide des yeux, comment faire des gestes pour agir sur l'interface du Vision Pro et comment tenir le casque. Sans oublier la molette d'ajustement située sur le bandeau principal, ainsi que la couronne numérique pour passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée.

Le premier essai sur la tête

L'employé d'Apple placera enfin l'ordinateur spatial sur leur tête du client potentiel. Une fois le casque en place, il restera au prospect de calibrer l'appareil à l'aide de divers exercices de suivi et de tapotement afin qu'il puisse suivre leurs yeux et leurs mains.

Il s'agit notamment d'observer des motifs de points circulaires réglés à différents niveaux de luminosité et de scanner la main dans le champ de vision de l'appareil.

L'employé disposera d'un iPad pour visualiser ce que l'utilisateur voit sur le Vision Pro.



Après tout cela, voici les différents cas d'usage proposé par le Genius :

Aperçu de l'application Photos pour voir des images fixes similaires à celles qui sont préchargées sur les autres appareils d'Apple, ainsi que des photos panoramiques.

Après ce tour de chauffe, l'utilisateur est guidé vers des images en 3D qu'Apple appelle des photos spatiales (dans ce cas, un enfant frappant une piñata) et une vidéo spatiale (séquence d'une fête d'anniversaire).

Ensuite, il est question d'utiliser l'interface générale, visionOS, pour démontrer la puissance du casque. L'idée est de faire sentir au client qu'il peut remplacer un Mac ou un iPad. Plusieurs applications sont passées en revue, dont Safari et plusieurs sites web. Il y a fort à parier que des jeux spatiaux seront aussi au programme.

Enfin, clou du spectacle, un petit détour par les films en 3D et immersifs avec des animaux, du sport et de l'aventure.

Les Vision Pros vendus dans les magasins Apple seront également préchargés avec diverses applications tierces qui seront lancées avec l'appareil le mois prochain. L'objectif de ces démonstrations est d'offrir aux utilisateurs une expérience captivante, mais pas épuisante, et idéalement de les laisser sur leur faim.

L'objectif des employés en Apple Store

Si la vente de l'appareil est l'objectif ultime évident, y parvenir n'est pas chose aisée. En effet, outre une bonne calibration de départ, les Genius vont devoir s'assurer que les clients sont confortables et à l'aise. Les personnes qui ont été formées ont indiqué, en privé, qu'ils avaient eu "l'impression que leur tête était fatiguée et qu'ils transpiraient après seulement une demi-heure d'utilisation."



À noter que selon Gurman, l'entreprise n'a pas prévu d'utiliser le second bandeau pour les démonstrations en magasin. Dommage, le poids aurait été mieux réparti.

Un processus de vente différent

En outre, notre confrère américain précise que le processus de démonstration sera légèrement différent de l'expérience d'achat proprement dite.

Dans ce cas, après avoir scanné le visage, un employé du commerce de détail assemblera le joint lumineux, la taille du bracelet et les coussins appropriés au point de vente, de la même manière qu'une Apple Watch et son bracelet sont assemblés pour les acheteurs.

Qui attend avec impatience la sortie du Vision Pro en France (ou ailleurs) ? D'après nos informations, les prochains pays concernés sont le Royaume-Uni, le Canada et la Chine.