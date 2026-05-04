GameStop veut racheter eBay pour une somme folle

Selon les informations du Wall Street Journal, GameStop s’apprête à faire une offre d’acquisition sur eBay. Bien qu’aucune proposition officielle n’ait encore été déposée, l’entreprise pourrait passer à l’action dès la fin du mois. Une opération qui, si elle se concrétisait, serait l’un des rachats les plus surprenants de ces dernières années.

Un écart de valorisation colossal

Au dernier cours de bourse, GameStop était valorisée autour de 11 milliards de dollars, tandis qu’eBay atteint les 45 milliards de dollars. Un fossé important qui rend l’opération ambitieuse, voire risquée.



Selon le WSJ, Ryan Cohen, le PDG charismatique et controversé de GameStop, pourrait même contourner la direction d’eBay en s’adressant directement aux actionnaires si l’offre de 55,5 milliards de dollars n’est pas bien accueillie, alors même que son entreprise avait été au coeur d'un "jeu" de trading post-COVID ayant entraîné des variations tellement fortes que son cours avait été figé à plusieurs reprises. L'affaire, principalement orchestrée depuis Reddit, avait été qualifiée de « squeeze ».

Une nouvelle stratégie pour transformer GameStop

Ryan Cohen, qui a déjà orchestré le célèbre « squeeze » de 2021, voit visiblement plus grand. Une acquisition d’eBay permettrait à GameStop de passer du statut de détaillant spécialisé dans le jeu vidéo et les objets de collection à un géant du e-commerce. Cohen pourrait toucher jusqu’à 35 milliards de dollars en actions si la valorisation de GameStop atteint les 100 milliards de dollars.



Cette manœuvre s’inscrit dans une série de pivots stratégiques :

Tentative (ratée) de marketplace NFT en 2022

Recentration sur le retro gaming dans certaines boutiques

Fermeture de plus de 400 magasins aux États-Unis rien que cette année

Si l’opération aboutissait, elle marquerait un tournant majeur pour GameStop, qui cherche depuis plusieurs années à se réinventer face au déclin des magasins physiques. eBay, de son côté, reste une plateforme e-commerce historique très rentable, mais qui peine à innover face à Amazon et à la concurrence chinoise, malgré son rachat en 2020 par Adevinta pour 8 milliards d'euros, la maison-mère de Leboncoin.

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