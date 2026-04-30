Divine : le retour de Vine sur App Store est officiel !

Après des années d’attente, le successeur spirituel de Vine fait son grand retour. Divine, le projet soutenu par Jack Dorsey, est désormais téléchargeable sur l’App Store et Google Play. Pour mémoire, Vine était le pendant de Twitter à l'époque, mais pour de courtes vidéos.

Un Vine moderne, indépendant et sans IA

Divine reprend le concept qui a fait le succès de Vine entre 2012 et 2017 : des vidéos en boucle de 6 secondes maximum. L’application propose des centaines de milliers de vidéos d’archives de l’ancien Vine, restaurées avec soin, ainsi que de nouveaux contenus créés par la communauté.



Mais Divine ne veut pas être qu’une simple nostalgie. L’application se positionne comme une alternative saine aux réseaux sociaux actuels :

Zéro publicité, zéro algorithme imposé

Aucune IA générative (« No AI slop »)

Contenu entièrement humain et créatif

Vous possédez vraiment vos vidéos

Architecture ouverte basée sur le protocole Nostr (également soutenu par Jack Dorsey)

Possibilité de créer des Listes thématiques ou de créateurs au lieu d’un feed chaotique

L’application est développée par Other Stuff, une organisation à but non lucratif, et se veut ouverte : son code est en partie open source, et l’équipe explore même des intégrations avec AT Protocol (Bluesky) et ActivityPub (Mastodon et Threads).

« Votre coin lumineux d’internet »

Le ton de Divine est clair :

Apportez votre personnalité bizarre et non filtrée. Il y a forcément quelqu’un comme vous ici.

L’équipe insiste sur trois principes forts :

Le loop de 6 secondes est un art à part entière

Vous contrôlez votre audience et pouvez partir avec elle

Aucun shadowban grâce à un système décentralisé de relais

Un projet né de la communauté

Selon Evan Henshaw-Plath (membre de l’équipe), ce sont les anciens créateurs de Vine qui ont poussé le projet à prendre son temps pour bien faire les choses : pas juste une copie nostalgique, mais un vrai reset des réseaux sociaux.



Divine est disponible dès maintenant gratuitement sur l’App Store (et Google Play). Prêts à replonger dans l’univers des loops créatifs et déjantés ?

Télécharger l'app gratuite Divine Video