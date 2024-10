La nouvelle app "Croissant" poste en simultané sur Threads, Bluesky et Mastodon

Depuis que Elon Musk a pris les commandes de Twitter (devenu X après l'acquisition), de nombreuses alternatives sont apparues, principalement pour attirer les utilisateurs qui ne souhaitaient pas continuer à utiliser le réseau social d'Elon Musk. Parmi celles-ci, on trouve Threads (le plus populaire après X), Mastodon ou encore le petit dernier : Bluesky. Si certaines personnes apprécient avoir des comptes partout, il n'est pas forcément agréable de poster sur l'un, puis sur l'autre. Pour répondre à ce problème, le développeur Ben McCarthy a lancé une application qui connecte les 3 applications à vos posts !

Croissant, la nouvelle application qui publie à la fois sur Threads, Mastodon et Bluesky

Une nouvelle application baptisée Croissant a récemment fait son apparition sur l'App Store, elle a pour mission de faciliter la gestion des réseaux sociaux pour ceux qui utilisent plusieurs plateformes à la fois. Grâce à cette app, il est désormais possible de publier en simultané sur Threads, Bluesky et Mastodon, trois des principales alternatives à X (anciennement Twitter).



Jusqu'à présent, aucune solution véritablement accessible n'existait pour les utilisateurs désirant partager une même publication sur ces trois réseaux sociaux. La seule manière (sans abonnement à un service tiers) était de poster d'abord sur l'un, puis de basculer manuellement sur les deux autres applications pour réitérer l'opération. Les solutions déjà présentes sur le marché, comme Buffer, Hootsuite... étaient principalement destinées aux entreprises et aux créateurs de contenu, avec des abonnements souvent coûteux et pas forcément adaptés pour les associations, autoentrepreneurs ou particuliers.

Croissant, une solution simple et abordable

C'est là que Croissant se distingue. Disponible gratuitement au téléchargement, elle propose un abonnement raisonnable de 2,99 dollars par mois, permettant de poster simultanément sur les trois plateformes. Une option bienvenue pour ceux qui recherchent une solution simple, rapide et peu coûteuse pour gérer leur présence sur ces réseaux sociaux émergents.



Cette application est le fruit de la collaboration entre Ben McCarthy, un designer et développeur basé à Dublin, déjà connu pour son application photo Obscura, et Aaron Vegh, un développeur iOS canadien. Leur objectif ? Rendre la "publication multiple" plus fluide et moins frustrante.



McCarthy a d’ailleurs exprimé son agacement face à la complexité de publier des articles sur plusieurs plateformes, notamment en ce qui concerne la gestion des images et du texte alternatif. Avec Croissant, ils souhaitent simplifier cette tâche pour les utilisateurs réguliers des trois réseaux sociaux, sans leur imposer les contraintes des outils professionnels.



Motivé par un concours organisé par RevenueCat, McCarthy a réussi à développer l’application en moins d'un mois. Même si quelques bugs mineurs peuvent apparaître, l’application est déjà stable et fonctionnelle. Des mises à jour régulières sont d'ores et déjà prévues pour corriger ces problèmes et enrichir l'expérience utilisateur.



Au lancement, Croissant permet de publier directement sur Bluesky, Mastodon et Threads. Cependant, le réseau social X ne fait pas partie des plateformes supportées. Cette absence est liée à la préférence de Elon Musk de limiter les interactions avec X via des applications tierces, notamment pour des raisons publicitaires et d'engagements.

Télécharger l'app gratuite Croissant - Cross-Posting