Netflix refond son application iPhone : un flux vertical à la TikTok arrive fin avril

Comme vous le savez, Netflix prépare un lifting important de son application sur iPhone. Dans sa lettre aux actionnaires publiée cette nuit, la plateforme annonce le déploiement d’une nouvelle expérience mobile avant la fin du mois d’avril 2026, avec comme changement majeur l’arrivée d’un flux vidéo vertical.

Un format inspiré de TikTok et Instagram Reels

Ce nouveau flux vertical permettra de découvrir le catalogue de manière plus immersive et addictive, exactement comme sur TikTok ou les Reels d’Instagram. Netflix explique que cette refonte vise à mieux refléter la diversité croissante de son offre (films, séries, jeux, documentaires…) et à rendre la navigation plus fluide et intuitive.



Le redesign ne se limite pas au flux vertical : l’ensemble de l’interface de l’application iPhone va être modernisé pour faciliter la découverte de contenu.

Netflix mise aussi sur l’IA

Parallèlement, la plateforme renforce l’utilisation de l’intelligence artificielle (quel modèle ?) pour améliorer ses recommandations :

Meilleure compréhension du contenu grâce à l’IA générative

Tests de recherche conversationnelle

Amélioration des images promotionnelles et des bandes-annonces

Des résultats financiers solides sur T1

Ces annonces arrivent après un trimestre solide pour Netflix :

Chiffre d’affaires T1 2026 : 12,25 milliards de dollars (+16,2 % sur un an)

: 12,25 milliards de dollars (+16,2 % sur un an) Marge opérationnelle : 32,3 %

: 32,3 % Bénéfice net : 5,28 milliards de dollars (près du double par rapport à Q1 2025)

: 5,28 milliards de dollars (près du double par rapport à Q1 2025) Flux de trésorerie disponible : 5,09 milliards de dollars

Pour le deuxième trimestre, Netflix prévoit un chiffre d’affaires de 12,57 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 32,6 %.

Autres actualités

Reed Hastings, co-fondateur et président, a annoncé son intention de quitter le conseil d’administration.

Netflix a lancé début avril Netflix Playground, une nouvelle application de mini-jeux destinée aux abonnés (en concurrence directe avec Apple Arcade pour le jeune public).

Le mois dernier, la plateforme a augmenté le prix de tous ses abonnements, y compris l’offre avec publicité.

Notre avis

L’arrivée d’un flux vertical est une évolution logique pour Netflix, qui cherche à capter l’attention des utilisateurs sur mobile, là où la concurrence de TikTok et Instagram est la plus forte. Si l’implémentation est réussie, cela pourrait significativement augmenter le temps passé dans l’application.



Reste à voir si ce redesign sera accompagné d’autres améliorations (meilleure intégration avec CarPlay, Picture-in-Picture plus fluide, etc.).



Et vous, êtes-vous impatient de découvrir ce nouveau flux vertical sur l’application Netflix ?

Télécharger l'app gratuite Netflix