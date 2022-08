TikTok expérimente un nouveau flux "À proximité" en plus de "Pour toi" et "Abonnement"

Avec les YouTube Shorts et les Reels d'Instagram, TikTok commence à avoir une sérieuse concurrence qui prend de plus en plus d'ampleur chaque jour qui passe. À l'heure actuelle, TikTok propose deux flux aux utilisateurs. "Pour vous" qui fournit des vidéos provenant des comptes que vous suivez et "Pour toi" qui a pour objectif de vous faire découvrir des vidéos publiées par des comptes que vous ne suivez pas. Les utilisateurs pourraient bientôt avoir accès à un troisième flux "À proximité".

Vers des contenus plus locaux ?

TikTok a testé un nouveau flux "À proximité", comme l'avait initialement rendu public l'expert en médias sociaux Matt Navarra. Ce flux favorisera les contenus qui viennent des utilisateurs de votre région et même au-delà si la quantité de vidéos venait à être limité. L'objectif est d'aider les utilisateurs à découvrir des vidéos plus pertinentes, mais aussi à localiser des événements et des lieux locaux intéressants.



Avec cette technique, l'application de divertissement se dit qu'il est possible de vous faire découvrir des restaurants, des spectacles, des conférences... Bref, des activités qui peuvent vous pousser à sortir de chez vous le week-end !



Ce nouveau flux qui sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs de TikTok a commencé sa phase de test en Asie du Sud-Est. Pendant plusieurs semaines, les utilisateurs ont eu accès à 3 flux sur leur page d'accueil : "Abonnement", "Pour toi" et "À proximité", suivant ce qu'ils voulaient, ils pouvaient choisir la catégorie qui leur convenait le plus.

Avec cette nouveauté qui va probablement beaucoup plaire aux utilisateurs, TikTok tente de rattraper Snapchat, qui dispose déjà d'une fonction similaire à celle-ci. Les utilisateurs de Snapchat peuvent depuis longtemps parcourir une carte avec les stories publiées à proximité, cela permet de voir ce qu'il se passe autour de vous et même bien plus loin que votre position géographique.



Instagram a récemment introduit une fonction presque identique dans son application afin que les utilisateurs puissent trouver de nouveaux lieux en fonction des publications d'autres personnes.

Vous l'aurez compris, les réseaux sociaux et applications de divertissement commencent vraiment à prendre au sérieux les contenus publiés à côté de vous.

Le flux "À proximité", aussi une question de business ?

Tout ce que fait TikTok est pour vous faire rester le plus longtemps possible à faire défiler les vidéos sur l'application. Cependant, la maison mère ByteDance pense également à son porte-monnaie, l'objectif est de rentabiliser votre présence dans l'app !

Avec le flux "À proximité", la régie publicitaire de TikTok va permettre aux annonceurs d'apporter plus de précision dans la portée de leurs publicités. Il va devenir possible aux restaurants de votre ville, aux musées dans votre région, aux cinémas à côté de chez vous... De vous montrer les derniers menus, les dernières offres, les dernières activités ou encore les derniers films à découvrir.



Pour les utilisateurs, cela prodigue une expérience plus optimale, pour TikTok cela permet d'inciter les annonceurs à augmenter leur budget de publicité et d'attirer de nouvelles entreprises qui n'avaient pas été convaincues jusqu'ici par les bienfaits des publicités dans TikTok.

