Instagram et Facebook se partagent les Reels

La publication de Reels va devenir encore un peu plus intéressante grâce à cette mise à jour. Dorénavant, un Reels peut être directement partagé sur Instagram et Facebook. Plus besoin de switcher d'une application à l'autre.

Les Reels naviguent entre Instagram et Facebook

Le groupe Meta, propriétaire d'Instagram mais aussi de Facebook, n'a pas l'intention de laisser TikTok lui rafler tous ses utilisateurs. C'est pourquoi de nouvelles fonctionnalités sont actuellement en cours de déploiement concernant les Reels.



Cette manière de poster du contenu, très ressemblante à ce que propose TikTok depuis ses débuts, est également arrivée sur Facebook en début d'année. Afin d'unifier tout cela, Meta propose maintenant le partage de Reels sur les deux plateformes en même temps.

En clair, vous pouvez créer un Reels sur Instagram et le poster simultanément sur Instagram et Facebook. Cela fonctionne dans le sens inverse. Pour les créateurs de contenus, il devient même possible de profiter des deux programmes de monétisation sans avoir besoin de créer du contenu sur les deux applications.



Parmi les autres ajouts liés au partage, on note la possibilité de créer des Reels à partir de Stories déjà publiées et partagées sur Facebook. Là encore, la simplification du processus a pour but de vous faire rester plus longtemps sur ces deux plateformes.



Ces fonctionnalités sont actuellement en cours de déploiement dans le monde entier. Vous devriez pouvoir vous en servir dans les jours à venir. Précisons qu'il y a trois mois, Instagram avait déjà amélioré ses Reels. L'importance de la concurrence.

