Facebook lance les Reels pour tous les utilisateurs

Après Instagram, c'est au tour de Facebook d'accueillir les Reels. Dès aujourd'hui, vous aurez accès à ce format vidéo qui fait fureur sur toutes les plateformes. Les Facebook Reels seront disponibles un peu partout dans l'application. Il ne manque plus que les WhatsApp Reels et on sera au complet.

Facebook Reels : on ne change pas une fonction qui gagne

Vous connaissez la musique, lorsqu'un réseau social trouve le succès avec une fonctionnalité, tous les autres veulent suivre le mouvement. Ces dernières années, TikTok est celui qui cartonne le plus auprès des jeunes et c'est notamment grâce à son système de scroll de haut en bas très addictif.



Instagram qui appartient à Facebook l'a imité en proposant les Reels. Le principe est identique, ce sont des courtes vidéos personnalisées sur lesquelles on peut mettre un like, s'abonner, partager ou encore donner son avis via un message écrit.

Les Reels sont bien évidemment un succès sur Instagram et c'est pour cette raison que Meta décide de les intégrer dans l'application Facebook. À partir d'aujourd'hui, tous les utilisateurs du monde entier peuvent visionner et créer des Facebook Reels.



Si les outils de création de base sont présents, d'autres plus complexes devraient être ajoutés au fur et à mesure pour rendre les Facebook Reels plus créatifs que jamais. Avant la fin de l'année, il sera par exemple possible d'enregistrer un Facebook Reels en tant que brouillon pour s'en servir plus tard.



Au-delà des vidéos en direct, on apprend que les Reels pourront durer jusqu'à 60 secondes. Une option très demandée par les internautes du côté de TikTok qui trouvent le format trop court. Les Facebook Reels devraient être disponibles un peu partout dans l'application. Dans les semaines à venir, ils seront accessibles dans les story, sur les profils, dans les suggestions ou encore dans les groupes. Si vous êtes un utilisateur régulier, vous ne pourrez pas les louper.