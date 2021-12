Snapchat et Facebook pistent les utilisateurs Apple sans consentement

Une certaine interprétation de la politique de confidentialité d'Apple permet à des applications telles que Facebook et Snapchat de continuer à suivre les utilisateurs à des fins de publicité ciblée, même lorsqu'ils ont demandé à ne pas être suivis, rapporte le Financial Times.

Snapchat et Facebook suivent les utilisateurs malgré leur refus

En mai, Apple a lancé sa fonction "App Tracking Transparency" avec iOS 14.5, qui permet aux utilisateurs de refuser d'être suivis par des applications et des sites web à des fins publicitaires. Sept mois après l'introduction de cette fonctionnalité par Apple, des sociétés telles que Snapchat et Facebook auraient été autorisées à continuer de partager ces informations, à condition que les données soient anonymisées et agrégées plutôt que directement liées à des profils d'utilisateurs spécifiques.

Selon le Financial Times, la position d'Apple est le résultat "d'un changement non reconnu qui permet aux entreprises de suivre une interprétation beaucoup plus souple de sa politique de confidentialité controversée". Apple a indiqué aux développeurs qu'ils "ne peuvent pas dériver de données d'un appareil dans le but de l'identifier de manière unique", ce que les développeurs ont interprété comme signifiant qu'ils peuvent toujours observer les "signaux" et les comportements de groupes d'utilisateurs à la place, permettant à ces groupes de recevoir des publicités personnalisées.



Apple n'a pas explicitement approuvé ces techniques, mais elles permettent à des tiers de suivre et d'analyser des groupes d'utilisateurs, qu'ils aient ou non donné leur consentement au suivi au niveau de l'utilisateur. En outre, Apple continuerait à faire confiance aux applications pour collecter des données au niveau de l'utilisateur telles que l'adresse IP, la localisation, la langue, l'appareil et la taille de l'écran, même si certaines de ces informations sont transmises aux annonceurs.



Les investisseurs de Snapchat ont appris que la société prévoyait de partager les données de ses 306 millions d'utilisateurs, y compris ceux qui demandent à l'application de ne pas les suivre, avec les annonceurs afin qu'ils puissent avoir "une vision plus complète et en temps réel" du succès des campagnes publicitaires, ce qui a aussitôt relancé l'action SNAP. De même, Facebook entreprend un "effort pluriannuel" pour reconstruire l'infrastructure publicitaire "en utilisant davantage de données agrégées ou anonymisées", selon le responsable des opérations de l'entreprise.



En juin, Apple a fait l'objet de pressions pour renforcer les règles relatives à la transparence du suivi des applications après qu'il ait été constaté que des tiers utilisaient des solutions de contournement pour identifier les utilisateurs qui ne consentent pas à être suivis, mais aucun changement n'a été apporté aux méthodes "probabilistes" plus souples d'identification des utilisateurs.

