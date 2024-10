Facebook a espionné le trafic de Snapchat en 2016 pour mieux comprendre le succès de l’app

Si Meta est actuellement le leader des applications de messageries instantanées et des réseaux sociaux, il arrive parfois que le groupe de Mark Zuckerberg tombe sur des concurrents qui obtiennent une croissance et un succès un peu trop rapide. Des documents de 2016 qui sont restés secrets pendant tout ce temps expliquent que Facebook a espionné le trafic de Snapchat pour tenter de comprendre le succès de l’application afin de mieux la concurrencer.

Quand Snapchat dérange Meta

En 2016, Facebook a initié un projet confidentiel nommé “Project Ghostbusters” avec un objectif clair : intercepter et analyser les communications entre les utilisateurs de Snapchat et les serveurs de l’application. Ce projet visait à décrypter ces communications pour étudier le comportement des utilisateurs et rivaliser plus efficacement avec Snapchat. Cette initiative a vu le jour alors que Facebook réalisait à l’époque qu’une acquisition de Snapchat, similaire à celle d’Instagram, ne serait probablement pas réalisable.



Des révélations issues de documents judiciaires présentés par un tribunal fédéral californien dans le cadre d’une action de groupe mettent en lumière les stratégies employées par Meta (anciennement Facebook) pour devancer ses concurrents, dont Snapchat, Amazon, et YouTube. L’objectif était de comprendre les interactions des utilisateurs avec ces plateformes.

Voici comment Facebook s’y est pris

Facebook a mis au point une technologie avancée dans le cadre de son programme “In-App Action Panel” (IAPP), qui incluait le “Project Ghostbusters”. Cette technologie avait pour but de déchiffrer le trafic crypté des applications concurrentes. Un e-mail daté du 9 juin 2016 de Mark Zuckerberg précise l’importance d’acquérir des données fiables sur Snapchat, qui connaissait alors une croissance exponentielle.



Le service VPN Onavo, acquis par Facebook en 2013, a joué un rôle crucial dans cette démarche, il a permis d’intercepter le trafic des utilisateurs avant son chiffrement. Onavo a été fermé en 2019 suite à une enquête qui a mis en évidence son utilisation pour surveiller l’activité web des utilisateurs à leur insu. Une sacrée coïncidence…



La technique appelée “attaque de l’homme du milieu” a été employée, permettant à Facebook de capturer et d’analyser le trafic et ainsi de mesurer précisément l’utilisation des applications par les utilisateurs. Cependant, des e-mails internes à l’entreprise ont révélé des divergences d’opinions parmi les cadres de Facebook, certains questionnant la moralité et l’éthique du “Project Ghostbusters”.



En 2020, une plainte collective a été déposée contre Facebook par Sarah Grabert et Maximilian Klein. Ils ont accusé l’entreprise de dissimulation concernant ses méthodes de collecte de données et d’avoir exploité de manière abusive ces informations pour identifier et concurrencer de façon déloyale ses rivaux.



Source

Télécharger l'app gratuite Snapchat