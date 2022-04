Facebook ne sait pas gérer les données des utilisateurs, un document le prouve

Bien que le réseau social Facebook fasse beaucoup parler de lui ces dernières années, ce n'est pas toujours pour du positif. Depuis quelques mois, la firme de Mark Zuckerberg est notamment pointée du doigt pour son irrespect de la vie privée, puisqu'une partie de son business modèle n'est autre que la vente des données des utilisateurs.

Un bien mauvais coup de pub pour celui qui souhaite démocratiser le métaverse dans le monde entier, et ce n'est pas fini... En effet, un rapport fait était d'une situation encore plus critique en interne, puisque selon le papier, l'entreprise n'a aucune idée de la manière de gérer les données des utilisateurs.

Nos confrères du site web Engadget ont pu mettre la main sur un document ô combien important pour comprendre comment sont gérées les données de ses utilisateurs. Ou plutôt, comment elles ne sont pas gérées, puisque selon les personnes à la tête de l'enquête, les ingénieurs de Facebook conviennent que l'entreprise n'a aucun contrôle sur la façon dont les données des utilisateurs sont gérées en interne.



L'équipe de Facebook Ad a prévenu les directeurs du réseau social que l'entreprise aurait du mal à promettre aux gouvernements des changements sur ces aspects.



Les auteurs du rapport écrivent :

Nous n'avons pas un niveau adéquat de contrôle et d'explicabilité sur la façon dont nos systèmes utilisent les données, et nous ne pouvons donc pas faire en toute confiance des changements de politique contrôlés ou des engagements externes tels que 'nous n'utiliserons pas les données X dans un but Y. Et pourtant, c'est exactement ce que les régulateurs attendent de nous, ce qui augmente notre risque d'erreurs et de fausses déclarations.