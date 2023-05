Le scandale TikTok qui espionne (encore) les données personnelles d'utilisateurs

Ça commence à faire beaucoup. Banni des appareils gouvernementaux dans de nombreux pays, TikTok refait parler de lui pour une affaire d'espionnage et de récolte interdite de données personnelles. L'image de la marque ne va pas en s'arrangeant malgré sa popularité toujours aussi délirante.

TikTok : encore une boulette !

On s'en doutait, c'est maintenant confirmé ! Afin de découvrir les noms des employés qui communiquent des informations secrètes sur l'entreprise, TikTok a clairement pioché dans les données personnelles d'utilisateurs.



Via un témoignage auprès de la BBC, la journaliste du Financial Times connue sous le nom de Cristina Criddle nous confirme qu'elle a reçu un appel téléphonique à ce sujet. Apparemment, des employés situés en Chine et aux États-Unis ont analysé sa géolocalisation sans son consentement.

Pour répondre à un "audit interne", cette manœuvre avait pour objectif de découvrir rapidement les salariés qui parlent à la presse alors que c'est formellement interdit. En comparant les adresses IP, il est possible de savoir qui a rencontré la journaliste bien que ce soit totalement hors la loi.



TikTok, au travers de sa maison mère ByteDance, s'est excusé et a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Difficile à croire quand on sait que ce n'est pas la première fois qu'une telle histoire est reliée à l'entreprise chinoise. Un nouveau témoignage qui appui le gouvernement américain dans son envie de bannir ce réseau social du pays jugé dangereux pour des raisons similaires.

Une nouvelle affaire qui nous rappelle une fois de plus les précautions à prendre sur internet et encore plus sur les réseaux sociaux en règle générale. Même si c'est parfois difficile, il faut éviter de donner trop d'informations personnelles à ses sociétés qui ne peuvent visiblement s'empêcher d'aller fouiner dedans à un moment ou un autre.

