Instagram et Facebook : adultes et mineurs ne pourront plus discuter en privé

Meta s'apprête à muscler son système de protection des mineurs sur ses plateformes. Blocage des photos sensibles, contrôle parental plus efficace ou encore interdiction pour les majeurs de discuter avec les mineurs.

Une bonne initiative

Meta annonce l'arrivée d'une nouvelle mesure de protection pour les adolescents sur Instagram et Facebook. Désormais, un adulte ne pourra plus envoyer un message privé (DM) à un mineur même si celui-ci le suit (follow). Messenger est également concerné.



Jusqu'à maintenant, un adulte pouvait entrer en conversation avec un mineur si les deux personnes se suivent ou s'ajoutent en tant qu'amis sur la plateforme. Cette nouvelle mesure bien plus stricte vise à protéger les plus jeunes des personnes malveillantes malheureusement trop nombreuses sur les réseaux sociaux.

Le contrôle parental va lui aussi être renforcé. Les parents auront la possibilité d'interdire la modification des paramètres de confidentialité sans leur consentement. Une deuxième bonne nouvelle quand on sait qu'actuellement, seul un système de notification est mis en place pour prévenir le parent que l'enfant a touché un réglage dans cette section de l'application.



Enfin, Meta va imiter Apple et introduire un système de détection des photos à caractère sexuellement explicite pour protéger les enfants. Les photos jugées comme sensibles seront automatiquement floutées et un message d'avertissement tentera de le dissuader d'ouvrir le fichier. Il était temps…



