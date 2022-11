Uber expérimente des publicités via des notifications

Uber est aujourd'hui l'une des applications de VTC les plus téléchargées et utilisées quotidiennement dans le monde, l'entreprise le sait et souhaite profiter de cette gigantesque visibilité que peut apporter l'application iOS et Android. Depuis quelques jours, Uber expérimente les publicités via les notifications, un moyen simple et rapide d'atteindre des millions de personnes.

Uber : bientôt de la publicité dans les notifications ?

Les notifications d'Uber ont toujours été exploitées pour prévenir de l'arrivée d'un chauffeur ou encore de communiquer des indications pertinentes sur le véhicule de celui-ci. Pour la première fois depuis sa création, Uber commence à envoyer des notifications publicitaires pour augmenter ses revenus, une décision qui risque de ne pas plaire aux utilisateurs qui sont déjà envahis par les publicités presque partout pendant l'utilisation de leur smartphone !



L'information vient du média TechCrunch qui a remarqué cette nouveauté, le rapport explique que ce changement dans la politique de l'entreprise surgit après qu'Uber est ouvert une division publicitaire le mois dernier. Initialement, Uber annonçait une nouvelle expérience publicitaire au sein de l'application, on imaginait que des publicités allaient s'afficher uniquement en attendant un chauffeur ou pendant une course, mais Uber a visiblement choisi une approche plus agressive.

Selon un porte-parole d'Uber, il ne s'agissait que d'un "test limité" et les clients ont le contrôle total de la fréquence et du contenu de leurs alertes via les paramètres de confidentialité de l'application Uber. L'entreprise n'a pas voulu s'exprimer sur les détails de ce test grandeur nature, on ne sait pas si cela va s'accentuer dans le temps ni la quantité d'utilisateurs qui sont actuellement concernés par ce test.

Des publicités aussi pendant le trajet

Les utilisateurs Uber qui ont reçu une notification publicitaire ont aussi pu apercevoir des encarts publicitaires pendant qu'ils utilisaient l'application. La stratégie d'Uber se concentre sur un seul sponsor pendant toute la durée du trajet. À chaque étape, une nouvelle publicité s'affiche :

Pendant l'attente d'un véhicule

Durant le trajet

Une fois arrivé à la destination finale

Les utilisateurs seront exposés à diverses publicités, mais toujours provenant de la même marque. Les spécialistes du marketing peuvent cibler des utilisateurs spécifiques avec des publicités qui correspondent aux détails de leur trajet et à leur destination finale.

Par exemple, il ne sera pas impossible de voir les dernières promotions chez Carrefour si la destination où vous allez est à proximité de l'un des magasins de la chaîne de supermarché.

Télécharger l'app gratuite Uber : Commander une course