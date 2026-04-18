SkyDex : l’app météo qui cache un Pokédex dans votre iPhone

Et si consulter la météo devenait un jeu ? Avec SkyDex, chaque prévision s’accompagne de la rencontre d’un Pokémon, transformant une habitude quotidienne en véritable chasse ludique directement sur iPhone.

SkyDex : la météo à la sauce Pokémon

Consulter la météo est l’une des actions les plus banales que l’on fait sur son iPhone, plusieurs fois par jour, sans vraiment y penser. SkyDex veut changer ça en transformant ce geste automatique en une petite aventure Pokémon. L’idée est aussi simple qu’efficace : à chaque consultation, l’application fait apparaître un Pokémon lié aux conditions météorologiques réelles de votre emplacement.



Un jour de pluie ? Vous pourriez croiser un Carapuce. Une température glaciale ? Lamantine pourrait faire son apparition. Les rencontres varient aussi selon l’heure de la journée, les changements de température, et même les déplacements géographiques. L’objectif est de compléter les 151 Pokémon de la première génération, ce qui transforme chaque ouverture de l’app en petit moment d’anticipation.

Côté météo pure, SkyDex n’a rien à envier aux applications classiques. Prévisions heure par heure, météo sur dix jours, couverture nuageuse, humidité, vent, lever et coucher du soleil… tout y est. Un widget pour l’écran d’accueil affiche simultanément les données météo et le dernier Pokémon rencontré. Les rencontres sont également classées par rareté : commun, peu commun, rare, ou légendaire, ce qui ajoute une vraie dimension de hasard et de récompense.



Une fois découverts, les Pokémon s’ajoutent au Pokédex intégré avec la date et le lieu de la rencontre, ainsi que leur cri sonore. Un système social basique permet aussi de comparer sa collection avec ses amis via un code personnel.



L’application est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des publicités (un peu trop) et une limite à six emplacements enregistrés. La version premium supprime les pubs et lève ces restrictions pour 8,99 euros par an, soit 29,99 euros à vie. Attention, l'application est uniquement en anglais.

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