Le navigateur Aloha cache les pop-ups de cookies

Aloha Browser, connu comme Brave pour son accent sur la confidentialité, a introduit une fonctionnalité pionnière de gestion du consentement aux cookies conçue pour mettre fin aux bannières de consentement incessantes, tout en préservant les options de confidentialité des utilisateurs. Depuis la mise en place du RGPD en Europe, tous les sites doivent demander aux visiteurs d'accepter ou de configurer les réglages relatifs à l'enregistrement de certaines données.

Aloha Browser simplifie le surf

Avec la mise à jour 6.3.2, désormais disponible sur l'App Store, Aloha permet aux utilisateurs de configurer leurs paramètres de cookies une fois dans le navigateur lui-même, plutôt que d'être invités à le faire à chaque nouveau site qu'ils visitent.

Cette initiative s'attaque au désagrément ressenti par 70 % des internautes qui contournent ou ignorent les avis de cookies sans les consulter. Mais l'intérêt d'Aloha est qu'il ne se contente pas de supprimer ces bannières ; il communique les préférences des utilisateurs aux pages Web via une API standardisée.



Andrew Frost Moroz, fondateur d'Aloha Browser, a commenté :

La méthode actuelle de gestion du consentement aux cookies est défectueuse et contre-productive. Il est essentiel que nous permettions aux utilisateurs de définir leurs choix de confidentialité une fois pour toutes les interactions Web sans l'interruption constante des bannières de cookies.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de :

Accepter ou rejeter tous les cookies de manière universelle,

Personnaliser les paramètres pour différents types de cookies,

Spécifier les préférences pour des sites Web particuliers.

Ces préférences sont enregistrées en toute sécurité dans le navigateur Aloha et utilisées automatiquement lorsque les utilisateurs naviguent. Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres d'Aloha et trouver la rubrique dédiée au RGPD.



Aloha a présenté cette gestion innovante des cookies lors de la conférence TPAC 2024 du W3C, recueillant de nombreuses voix favorables. Aloha Browser est disponible en téléchargement sur l'App Store et est doté de fonctionnalités telles qu'un VPN intégré, un bloqueur de publicités, des analyses de confidentialité, une lecture audio en arrière-plan et des capacités de gestion de fichiers sophistiquées. De quoi en faire un compagnon idéal pour les amateurs de YouTube, par exemple. Mais rappelons que des sites comme le notre vivent en grande partie grâce à la publicité. C'est ça, ou passer à un modèle complètement payant. Et pour cela, vous avez l'app iSoft avec un achat intégré pour profiter de tout sans perturbation.

Télécharger l'app gratuite Aloha Browser