Pokémon Home 2.0 supporte Pokémon Legends Arceus, Diamant Étincelant et Perle Scintillante

⏰ Il y a 23 min

Alban Martin

Une mise à jour majeure de Pokemon Home pour iOS, Android, et Nintendo Switch vient d'être mise en ligne, il s'agit de la version 2.0.0. La Pokemon Company avait récemment annoncé l'arrivée de cette mise à jour qui apporte quelques nouvelles compatibilité bienvenues et du nouveau contenu. Si vous êtes un fan des jeux de cette licence, vous devez télécharger la nouvelle application.

Pokémon Home passe la seconde

Les points forts de cette v2 sont le support de compatibilité pour l'excellent Pokemon Legends: Arceus et aussi Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl. La mise à jour apporte également des défis, des autocollants, des informations sur le Pokedex d'autres jeux, plus d'informations sur l'endroit où un Pokemon a été rencontré pour la première fois, ajoutées à son écran de détails, ainsi que divers problèmes corrigés.

Jusqu'à présent, Pokemon Home ne supportait que le Pokedex national. Maintenant, c'est le Pokédex de chaque jeu qui est ajouté, de nouveaux bonus, et plus encore. Consultez le graphique ci-dessus pour voir comment la compatibilité fonctionne dans les deux sens entre les nouveaux et les anciens jeux.



En raison de la configuration de Pokemon Legends : Arceus, le fonctionnement des Poke Balls sera un peu différent. Le site officiel vous donne plus de détails sur ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous passez d'un jeu à l'autre. Rappelons que Pokémon Home permet de centraliser tous ses monstres issus des différents jeux dans une seule application et de les échanger avec les joueurs du monde entier.



N'oubliez pas de consulter les bonus disponibles à l'occasion de cette mise à jour :

Pour célébrer la compatibilité de Pokémon Légendes : Arceus, Pokémon Diamant Brillant et Pokémon Perle Lumineuse deviennent compatibles avec Pokémon HOME, vous recevrez des Pokémon spéciaux lorsque vous liez chaque jeu à Pokémon HOME.



Lorsque vous déposez un Pokémon de Pokémon Brillant Diamant ou Pokémon Perle Lumineuse sur la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, vous recevrez Turtwig, Chimchar, et Piplup avec des capacités cachées comme Cadeaux Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME.



Si vous déposez un Pokémon de Pokémon Legends : Arceus dans la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, vous recevrez Rowlet, Cyndaquil, et Oshawott avec des niveaux d'effort maximum comme Cadeau Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME.

Pour plus de détails concernant ces fonctionnalités, veuillez consulter les nouvelles informations ajoutées au menu « Aide » de la version pour appareils mobiles de Pokémon HOME.



Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, Pokemon Home est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS, Google Play pour Android, et l'eShop pour Nintendo Switch. Bien évidemment, il faut acheter l'un des jeux supportés pour en profiter comme le tout dernier Pokémon Legends Arceus sur Nintendo Switch.



