Aether : un calculateur d'attaque pour les fans de Pokémon

Fans de Pokémon, lisez attentivement cet article. La nouvelle application Aether est un calculateur qui vous aide à vérifier rapidement l'efficacité des types de monstres. Il y a simplement des cadrans pour définir l'attaque et une ou deux défenses.

Aether : l'outil Pokémon ultime

Aether est une app très simple, où vous avez deux ou trois cadrans que vous pouvez tourner pour sélectionner les différents types de Pokémon, puis voir à quel point l'efficacité peut être faible ou grande par rapport aux autres types.



Que vous jouiez à Pokémon sur Game Boy Color, sur Nintendo 3DS ou même à Pokémon Écarlate sur Switch, vous avez forcément du chercher à un moment ou à un autre, les meilleurs correspondances de Pokémon. Et bien le développeur Ben McCarthy a développé cet outil qui rationalise le problème et permet d'avoir une réponse très rapidement. Cela vaut également pour les personnes qui jouent via un émulateur comme Ryunjinx pour Switch ou Dolphin pour GameCube et Wii sur Mac.



Alors que Aether est très pratique pour les jeux récents de la saga, le développeur de l'app Obscura explique qu'avant 2013, cela peut être parfois faussé, car le référentiel a évolué depuis. En fait, il a pris en compte toutes les caractéristiques à partir de l'introduction du type Fée dans Pokémon X et Y, en 2013.



Le concept d'Aether est simple mais efficace, et il pourrait être le début d'une application qui pourrait aider un joueur dans n'importe quel jeu Pokémon, de Rouge et Bleu à Écarlate et Violet.



Mieux, Aether n'a pas de système de suivi ou d'analyse, ni d'achat intégré ou d'abonnement. Il suffit de payer une fois pour obtenir l'application. Le tout est compatible avec les modes clair et sombre, ainsi que la police adaptative pour les malvoyants. Parfait !

Télécharger Aether: Poke Type Guide à 2,49 €