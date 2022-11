Pokémon Scarlet et Violet sont les jeux Nintendo les plus vendus en 3 jours

Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, les premières nouveautés de la série Pokémon depuis 2019, sont devenues les jeux les plus rapidement vendus de l'histoire de Nintendo, a annoncé la société. Les deux versions se sont écoulées à 10 millions d'unités dans le monde entier au cours de leurs trois premiers jours de commercialisation, en incluant les versions physiques et dématérialisées.



"Il s'agit du plus haut niveau de ventes mondiales pour un logiciel sur n'importe quelle plateforme Nintendo au cours des trois premiers jours", peut-on lire dans le communiqué de presse de la société.

Pokémon cartonne toujours autant

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une comparaison parfaitement adaptée, Nintendo a également déjà déclaré qu'Animal Crossing: New Horizons a connu le "meilleur démarrage de tous les temps pour un titre Nintendo Switch" après avoir vendu 17,37 millions d'unités dans les 11 jours qui ont suivi sa sortie le 20 mars 2020. Les derniers titres Pokémon ont déjà fait plus de la moitié du chemin en seulement trois jours, ce qui les met en bonne voie pour dépasser Pokémon Sword et Pokémon Shield, qui se sont vendus à 6 millions d'exemplaires lors de leur week-end de lancement, avec des ventes totales plus de 25 millions d'exemplaires.

De l'autre côté, Sony s'est récemment vanté que God of War Ragnarök était devenu son titre de lancement le plus rapidement vendu, avec 5,1 millions d'exemplaires vendus lors de sa première semaine. C'est bien, mais pas autant que les titres de Nintendo.



Malgré un engouement quasiment intact autour de Pokémon, le lancement des éditions Écarlate et Violet a été accueilli de manière mitigée par la presse spécialisée, notamment à cause des des performances techniques médiocres sur la console de Nintendo, qui fête déjà ses cinq ans. Mais ces fortes ventes suggèrent que pour la plupart des gens, l'univers Pokémon suffit à éclipser les lacunes de la console. Rappelons d'ailleurs une Switch OLED est sortie l'année dernière.



En tout cas, vivement un "vrai" Pokémon sur mobile, pourquoi pas avec un portage des titres Écarlate et Violet. Surtout qu'on sait désormais qu'une Apple TV 4K 2022 rivalise avec la PS4 et dépasse la Switch.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.