La mise à jour 3.0 de Pokémon Home sera compatible avec Pokémon Écarlate et Violet

Il était temps ! Nintendo et The Pokemon Company ont annoncé qu'une mise à jour majeure pour Pokémon Home arrivera la semaine prochaine sur iOS, Android et Nintendo Switch. Cette version 3.0.0 apportera enfin la compatibilité avec les jeux Pokémon Écarlate et Violet.

Pokémon HOME 3.0

Grâce à cette version 3.0.0, Pokémon Home vous permettra de convertir vos points Pokémon Home en points de Ligue, de changer la page de résumé d'un Pokémon pour afficher des informations provenant d'autres jeux, de changer les mouvements dans un jeu lié, de résoudre des défis spécifiques sur mobile et de débloquer des autocollants en guise de récompenses. Mais surtout, vous pourrez amener Gimmighoul de Pokémon GO dans Pokemon Écarlate et Violette via Pokemon Home.

Conversion des Points Pokémon HOME en Points de Ligue (PL) :

​Les joueurs et joueuses pourront échanger leurs Points Pokémon HOME, qui dépendent du nombre de Pokémon dans leurs Boîtes, contre des PL pouvant être utilisés dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

​Il sera possible de changer la page de résumé d'un Pokémon pour afficher les informations tirées d'un autre jeu dans lequel il a été présent. De plus, dans la version mobile de Pokémon HOME, le résumé d'un Pokémon transféré depuis Banque Pokémon affichera désormais ses stats et informations telles qu'elles apparaissaient dans Banque Pokémon.

​A compter de la version 3.0.0, le transfert d'un Pokémon depuis Pokémon HOME vers un jeu synchronisé offrira la possibilité de changer les capacités connues par le Pokémon, en choisissant parmi toutes les capacités qu’il a apprises jusqu'à présent. Ainsi, le Pokémon en question pourra maîtriser certaines capacités avant de quitter Pokémon HOME.

​Accomplir certains hauts faits dans la version mobile de Pokémon HOMEdonne droit à des autocollants en guise de récompense. Les autocollants obtenus permettent de personnaliser votre profil. Accomplissez un maximum de hauts faits pour créer un profil qui vous ressemble !

​Mordudor (Forme Marche) pourra être déplacé de Pokémon GO à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet via Pokémon HOME.

La grande mise à jour de Pokémon Home sera disponible à partir du 24 mai sur toutes les plateformes. Il aura donc fallu du temps aux développeurs pour supporter les jeux les plus populaires du moment du côté de la Switch (hors Zelda), eux qui ont été lancés en novembre 2022. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, Pokemon Home est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS, Google Play pour Android et l'eShop pour Nintendo Switch. Prochaine étape, une belle mise à jour de Pokemon Legends... on croise les doigts !

Télécharger l'app gratuite Pokémon HOME