Comparatif des performances entre l’Apple TV 4K 2022, PS4, PS5 et Xbox

La dernière Apple TV 4K est disponible à la vente depuis environ une semaine, ce qui permet d’en apprendre chaque jour un peu plus sur les changements et les améliorations qu'Apple a apportés à la mouture de cette année. La nouvelle Apple TV 4K est alimentée par la puce A15 Bionic que l’on connaît bien, et les tests approfondis de FlatpanelsHD offrent un regard intéressant sur la façon dont elle se compare aux consoles de jeu comme la Playstation 4 et la Playstation 5.

Plus rapide que l’ancienne Apple TV 4K

La puce A15 utilisée par l'Apple TV 4K de cette année est dotée d'un GPU à 4 cœurs, au lieu de la version à 5 cœurs utilisée dans l'iPhone 13 Pro. C’est donc la même que celle utilisée dans les iPhone 13 de base sur la partie graphique, mais elle possède également un processeur à 4 cœurs plutôt qu'un processeur à 5 cœurs, ce qui montre une fois de plus qu'il s'agit essentiellement d'une version "allégée" de la puce A15 Bionic utilisée dans d'autres appareils.



En termes de performances par rapport à l'Apple TV de la génération précédente, équipée d'une puce A12, les tests effectués par FlatpanelsHD montrent que l'Apple TV 4K de cette année est environ 40 % plus rapide. Apple annonce qu'elle devrait être 50% plus rapide, mais cette différence pourrait simplement se résumer à des différences dans la méthodologie des tests.



Un autre changement cette année est que la dernière Apple TV 4K n'a pas de ventilateur à l'intérieur, ce qui conduit à un design plus petit et plus léger. Quel impact cela a-t-il sur les performances, le refroidissement et l'étranglement ? La nouvelle Apple TV 4K est moins gourmande en énergie que le modèle précédent :



Dans nos tests de référence du processeur, le processeur A15 était environ 40 % plus rapide que le processeur A12 de l'Apple TV précédent, ce qui est loin de l'amélioration de 50 % annoncée par Apple, qui pourrait utiliser une méthodologie de test différente. D'un autre côté, nous avons été surpris de constater que l'A15 est moins gourmand en énergie que l'A12, étant donné qu'il ne dispose pas d'un système de refroidissement actif. Lors d'un stresstest du CPU de 20 minutes, l'A12 a été en surchauffe à 65 % du test, tandis que l'A15 n'a été calmée qu'à 84 %, ce qui signifie que la nouvelle Apple TV 4K peut maintenir la plupart des performances de son CPU lors de charges lourdes prolongées dans les jeux.

Comparaison avec les Playstation

En ce qui concerne les comparaisons avec les consoles de jeu comme la PS5 et la Xbox One, notre confrère explique que le CPU de l'A15 Bionic est beaucoup, beaucoup plus rapide que les consoles de jeu de la génération précédente, comme la Xbox One et la PlayStation 4. Le cœur de performance du CPU de l'A15 est également beaucoup plus rapide que celui de la PS5 (performance mono-coeur), mais la PS5 tire son épingle du jeu en matière de performance multi-cœur car elle possède 8 cœurs contre 5 dans la version Apple TV de l'A15.



En ce qui concerne le GPU, l'Apple TV 4K (2022) dépasse sur le papier 1 TFlops de performance graphique mais sans donner de chiffre précis, car il n'y a pas d'info GPU ou d'applications de benchmark disponibles pour tvOS. En termes de TFlops, elle ne peut toujours pas rivaliser avec les consoles de jeu de génération précédente telles que la Xbox One et elle a d’ailleurs seulement la moitié de la quantité de RAM (4 Go contre 8 Go).



En revanche, l'Apple TV 4K 2022 dispose d'une RAM beaucoup plus rapide et est équipée d'un SSD NVMe très rapide, contrairement au disque dur de ces consoles.

Nous commençons à arriver à un point où les jeux Xbox One et PS4 devraient, en théorie, être jouables sur Apple TV sans trop de compromis.

Pendant des années, Apple a tenté de transformer l'Apple TV en un appareil de jeu, mais sans grand succès malgré l’arrivée d’Apple Arcade. Ces tests soulignent que le problème n'est pas la performance mais plutôt le manque de soutien plus large de la part des développeurs et des studios de jeux. Ces tests montrent que peu de choses ont changé dans ce domaine, mais que les performances des jeux disponibles continuent d'impressionner.



L'article complet de FlatpanelsHD présente les performances de jeux tels que Beyond a Steel Sky, Sayonara Wild Hearts, The Pathless, et bien d'autres encore.