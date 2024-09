Apple vante l'autonomie, les performances et la sécurité des MacBook M3 avec 3 nouvelles vidéos

Apple a mis en ligne trois nouvelles vidéos sur YouTube, vantant les mérites du Mac et de la « puissance d'Apple Silicon ».



Les courtes publicités, de 30 secondes environ, adoptent une ambiance plutôt dramatique pour mettre en avant l'autonomie des MacBook M3, leurs capacités multitâches et leur sécurité en cas de perte.

Une campagne qui tombe à pic

Les nouvelles vidéos mettent en scène des situations où les utilisateurs de Mac portables, étudiant la modélisation 3D et autres, sont sermonnés par leur professeur. La première a égaré son ordinateur, le second utilise plusieurs applications, quand la troisième n'a pas de chargeur. Mais à chaque fois, les élèves ont la réponse, grâce aux MacBook M3 et à l'écosystème d'Apple.

La campagne a été lancée le jour même où Qualcomm vante les mérites des PC équipés de ses nouvelles puces Snadragon Elite en utilisant l'acteur Justin Long, le héros des publicités « I'm a Mac » qui ont fait la réputation de la firme il y a quinze ans.



Voici les trois spots :

Perdre son ordinateur portable, ça arrive. Retrouvez-le avec Find My. Rien ne vaut Mac.

Gérez plusieurs applications et missions avec la puissance du silicium d'Apple. Rien ne vaut Mac.