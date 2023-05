Le jeu Pokémon Live lancé le 8 juin avec l'extension "Scarlet & Violet-Paldea Evolved"

En septembre 2021, The Pokemon Company a annoncé son intention de retirer l'application iPad Pokemon TCG Online, pourtant très populaire, au profit d'une expérience entièrement remaniée, baptisée Pokemon TCG Live ou JCC Pokémon Live en français. Le jeu original ayant plus de dix ans, il n'est pas anormal de vouloir le rafraîchir. Pokemon TCG Live a tout ce qu'il faut pour proposer des nouveautés tout en respectant l'héritage du jeu de cartes physique sur lequel il était basé. De plus, The Pokemon Company avait mis en place un moyen pour les joueurs de l'ancien jeu de transférer la plupart de leurs progrès dans le nouveau. Après un lancement dans certains pays, dont la France, le jeu s'apprête à débarquer dans le monde entier.

JCC Pokémon Live arrive dans le monde entier

Début 2022, Pokemon TCG Live a donc commencé à être lancé discrètement dans certains pays, ce qui fait que certaines personnes trouvent le titre de cet article un peu étrange. The Pokemon Company est maintenant prête à lancer officiellement le Pokemon TCG Live dans le monde entier le 8 juin prochain, et ce jour-là, pour se faire pardonner de l'attente, l'entreprise a prévu d'ajouter la toute nouvelle extension "Scarlet & Violet-Paldea Evolved" dans le jeu.



Mais ce n'est pas tout. Alors que les nouveaux jeux proposent généralement des récompenses de précommande pour les joueurs avant leur lancement, en raison de l'étrangeté de ce jeu déjà disponible pour tout le monde, vous pouvez gagner des récompenses pour le lancement mondial en vous connectant simplement au jeu d'ici au 6 juin. Ces récompenses seront des "accessoires de personnalisation spéciaux, notamment une pièce de monnaie, des pochettes de cartes et une boîte de jeu".

Cette annonce officielle signe donc la fin pour Pokemon TCG Online, ce jeu sera retiré des boutiques d'applications le 5 juin à 9h PDT, alors préparez-vous à faire le transfert de vos données. Pokemon TCG Live peut être téléchargé sur l'App Store pour iOS, le Google Play Store pour Android, ou sur PC et Mac via le site web du jeu.

Télécharger le jeu gratuit JCC Pokémon Live