ChatGPT 5.5, nouvelle étape pour OpenAI

Juste après ChatGPT Images 2, OpenAI balance GPT 5-5 pour reprendre de l'avance sur la concurrence, ou rattraper son retard, selon les points de vues. Voici les promesses autour de ce nouveau modèle.

GPT-5.5 est là : OpenAI accélère encore le rythme

Six semaines seulement après GPT-5.4, OpenAI vient de dévoiler GPT-5.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle. Un enchaînement qui illustre, mieux que n’importe quel discours, la cadence effrénée à laquelle se joue désormais la course aux modèles.



Surnommé “Spud” en interne, GPT-5.5 se positionne comme le modèle le plus capable et le plus intuitif qu’OpenAI ait jamais lancé. Greg Brockman, cofondateur et président d’OpenAI, l’a présenté lors d’un briefing presse comme “une nouvelle classe d’intelligence”, et surtout comme “un grand pas vers une informatique plus agentique”. En clair : le modèle peut désormais prendre en charge des tâches complexes et multi-étapes de manière bien plus autonome, sans que l’utilisateur n’ait à superviser chaque action.

Concrètement, GPT-5.5 excelle dans la rédaction et le débogage de code, la recherche en ligne, l’analyse de données, la création de documents et tableurs, et l’utilisation d’applications logicielles. On peut lui confier une mission floue et décousue, et il se chargera lui-même de planifier les étapes, utiliser les bons outils et vérifier son travail. Mieux encore, OpenAI affirme que cette hausse en puissance ne s’accompagne d’aucun ralentissement : GPT-5.5 affiche la même vitesse de réponse que son prédécesseur, tout en étant plus efficace en termes de tokens consommés.



Côté déploiement, le modèle est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise dans ChatGPT et Codex. L’accès via API arrivera très prochainement, une fois les garde-fous de cybersécurité finalisés. OpenAI insiste d’ailleurs sur ce point : GPT-5.5 embarque les mesures de sécurité les plus strictes à ce jour, notamment en matière de risques cyber et biologiques.



Pour l’heure, GPT-5.5 reste une affaire réservée aux utilisateurs payants. OpenAI, qui revendique désormais plus de 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires sur ChatGPT, mise visiblement sur ce lancement pour réaffirmer sa position face à une concurrence de plus en plus agressive.



