DeepSeek V4 : jusqu’à 100× moins cher qu'OpenAI et Anthropic pour coder

Avec DeepSeek V4, la startup chinoise DeepSeek relance la guerre des modèles… et surtout celle des prix : des performances annoncées proches de GPT-5.4 et Gemini 3.1 Pro, mais à des tarifs jusqu’à dix fois inférieurs, voire beaucoup plus.

DeepSeek V4 : la Chine débarque une fois de plus avec une formule agressive sur le plan tarifaire

Le 24 avril 2026, DeepSeek a publié une version préliminaire de son nouveau modèle phare, le V4. Pas de grande conférence, pas de keynote : une simple publication sur Hugging Face, et le secteur de l’IA qui recommence à trembler.



Le V4 se décline en deux versions. La plus imposante, V4-Pro, embarque 1 600 milliards de paramètres, dont 49 milliards actifs simultanément grâce à une architecture dite “mixture-of-experts”. La plus légère, V4-Flash, tourne autour de 284 milliards de paramètres. Les deux modèles partagent une fenêtre de contexte d’un million de tokens, ce qui permet d’analyser en une seule requête des bases de code entières ou de très longs documents. Sur les benchmarks de raisonnement et de codage, DeepSeek affirme rivaliser avec GPT-5.4 d’OpenAI et Gemini 3.1 Pro de Google, tout en reconnaissant un retard d’environ trois à six mois sur les meilleurs modèles fermés.

Mais ce qui fait réellement parler, c’est le prix. V4-Pro est facturé 3,48 dollars par million de tokens en sortie. Pour comparaison, OpenAI et Anthropic facturent respectivement 30 et 25 dollars pour la même quantité. V4-Flash descend à 0,28 dollar. À performances comparables, l’écart de coût est brutal, et il ne devrait qu’augmenter à mesure que Huawei accélère la production de ses nouvelles puces Ascend 950, sur lesquelles DeepSeek s’appuie désormais pour s’affranchir des GPU Nvidia frappés par les restrictions américaines à l’exportation.



Pour mettre ces chiffres en perspective : V4-Pro revient environ 8 fois moins cher qu’OpenAI et 7 fois moins cher qu’Anthropic pour un million de tokens en sortie. V4-Flash pousse l’avantage encore plus loin, à plus de 100 fois moins cher que les offres premium de ses concurrents américains. Ce n’est plus une guerre de prix, c’est une démolition.



Comme ses prédécesseurs, V4 est open source et téléchargeable librement. Ce choix stratégique, répété à chaque sortie, est probablement ce qui inquiète le plus les acteurs établis. Pas besoin d’abonnement, pas de compte à créer : le modèle est là, disponible, modifiable.

Télécharger l'app gratuite DeepSeek