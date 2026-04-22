Cal AI est de retour sur App Store après avoir essayé de tricher

Apple a temporairement supprimé l’application Cal AI de l’App Store suite à plusieurs violations des directives de l’App Store, notamment le contournement des achats intégrés (IAP) et des pratiques de facturation jugées trompeuses. Et comme vous le savez, Apple n’aime pas qu’on essaye d’éviter de payer ses impôts.

Cal AI a pris un gros risque

L’incident, rapporté par TechCrunch, survient seulement un mois après le rachat de Cal AI par MyFitnessPal pour un montant non divulgué. Les nombreux utilisateurs avaient remarqué la disparition soudaine de l’application il y a quelques jours. Pour information, Cal AI permet de connaître les calories d’un plat devant vous en prenant simplement une photo.

Pourquoi Apple a-t-elle retiré Cal AI ?

Selon Apple, Cal AI a enfreint plusieurs règles importantes de l’App Store, dont :

Le contournement du système d’achats intégrés d’Apple au profit d’un flux de paiement externe (off-App Store) ;

Une conception de facturation trompeuse qui mettait en avant le prix hebdomadaire de manière très visible, au détriment du montant réel facturé ;

L’obscurcissement des informations sur le renouvellement automatique de l’abonnement.

Apple a précisé que l’application violait au moins trois directives précises de l’App Review : Guideline 3.1.1, Guideline 3.1.2(c) et Guideline 5.6, qui encadrent la vente de biens et services numériques tout en interdisant les pratiques manipulatrices ou susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur.



Même si les règles de l’App Store ont été assouplies suite au jugement Epic Games, Apple continue de contrôler strictement la manière dont les développeurs implémentent les paiements web et les options alternatives.

Cal AI de retour et déjà dans le Top 10

Après cette courte période d’indisponibilité, Cal AI est revenue sur l’App Store. Elle se classe actuellement à la 4e place du classement des applications Forme & Santé aux USA et dans de nombreux pays, devançant même de deux positions l’application principale de sa maison-mère, MyFitnessPal. En France est n’est que 76e.



Cet épisode montre qu’Apple reste vigilante et n’hésite pas à sanctionner les applications qui adoptent des pratiques jugées anticoncurrentielles ou trompeuses pour les utilisateurs, même après l’assouplissement de certaines restrictions.

Télécharger l'app gratuite Cal AI