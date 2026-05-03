Simplimmat : l’app qui remplace les papiers lors d’une vente de voiture d’occasion

Simplimmat est une application du gouvernement qui permet d’acheter ou de vendre un véhicule d’occasion facilement, rapidement et en toute sécurité depuis son smartphone. Fini les démarches incertaines et les papiers froissés signés sur un parking.

Simplimmat : l'app du gouvernement qui simplifie l’achat et la vente de voitures d’occasion

Il n’est pas fréquent de voir une application gouvernementale française frôler la note parfaite sur l’App Store. Avec 4,8 sur 5 pour près de 9 500 avis, Simplimmat fait figure d’exception dans un paysage numérique public souvent décrié. L’application du ministère de l’Intérieur, développée par l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés), s’est imposée discrètement comme un outil indispensable pour toute transaction de véhicule d’occasion entre particuliers.



Le principe est simple : vendeur et acheteur se retrouvent au moment de la remise des clés, chacun avec son smartphone, et gèrent ensemble l’intégralité des démarches administratives sur place, en moins d’un quart d’heure.

Comment ça se passe concrètement

Côté vendeur, l’application prend en charge la déclaration de cession, remplaçant le traditionnel formulaire Cerfa papier. Il saisit les informations de la carte grise, choisit un code de sécurité à six chiffres, puis partage le dossier du véhicule avec l’acheteur via son numéro de téléphone. La déclaration s’enregistre officiellement et automatiquement une fois validée par les deux parties.



Côté acheteur, l’application affiche en temps réel la situation administrative du véhicule : présence d’un gage, signalement de vol, conformité du contrôle technique. Si un problème est détecté, la cession est bloquée immédiatement. Une sécurité qui n’existait pas avec le bon vieux Cerfa. Une fois la cession validée, l’acheteur peut commander sa nouvelle carte grise directement dans l’application, payer les taxes d’immatriculation via la plateforme de paiement de l’État, et obtenir un certificat provisoire d’immatriculation valable un mois, en attendant de recevoir le document définitif sous trois à quatre jours.

Les limites à connaître

L’application ne couvre que les véhicules immatriculés au format actuel (AA-123-AA) et ne prend pas en charge les demandes de duplicata, les changements d’adresse ou les cartes grises de collection. Pour tout le reste, le site de l’ANTS reste incontournable. Un bug de paiement connu oblige parfois certains utilisateurs à employer un second téléphone pour la transaction bancaire.

Malgré ces restrictions, Simplimmat reste une réussite rare et une application d’État qui tient ses promesses.

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