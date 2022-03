carVertical : l'app idéale pour connaître l'historique d'un véhicule d'occasion

Il y a 3 heures

Applications iPhone

Alexandre Godard

Réagir



CarVertical possède un seul et unique objectif, vous empêchez de vous faire "arnaquer" lorsque vous achetez une voiture à un autre particulier. Pour ce faire, l'application met à votre disposition un rapport complet sur la voiture ou la moto en question juste à l'aide de son numéro VIN. Cela évite de se baser uniquement sur la parole franche ou non du propriétaire actuel.

carVertical : s'informer au maximum avant l'achat d'un véhicule entre particuliers

Étant donné le coût élevé d'un véhicule neuf, bon nombre de personnes se tournent vers le leasing mais également vers l'achat d'un véhicule d'occasion. Les enseignes professionnelles en proposent avec quelques garanties, mais si vous souhaitez trouver la meilleure affaire financière, mieux vaut se diriger vers les particuliers.



Cependant, derrière ces prix plus attractifs, se cachent parfois quelques soucis. L'un des premiers points rédhibitoires c'est le manque de confiance et d'information sur le véhicule en question. Comme souvent, lorsqu'il n'y a pas une société dite professionnelle d'un côté ou de l'autre de la transaction, il est bien plus risqué de passer à l'achat au vu des faibles garanties reçues.



Si certains proposent un carnet d'entretien complet, il faut quoi qu'il arrive garder en tête qu'énormément de particuliers ne divulguent pas toutes les informations à l'acheteur pour ne pas lui donner envie d'aller voir ailleurs et surtout vendre son bien (sa voiture dans ce cas précis) à un bon prix.

C'est à ce moment-là que l'application carVertical intervient. À l'aide de celle-ci, vous allez pouvoir connaître le passé de n'importe quel véhicule dans les moindres détails. Pour ce faire, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, il suffit de saisir le numéro VIN et de cliquer sur la case jaune "vérifier voiture".



Le numéro VIN est le numéro d'identification d'un véhicule. Il représente une suite de 17 caractères (chiffres et lettres) qui permet de manière fiable d'identifier n'importe quel voiture, bus, camion... C'est d'ailleurs grâce à ce numéro que les forces de l'ordre peuvent retrouver un véhicule volé. Le numéro VIN est placé à différents endroits selon la marque de la voiture mais se trouve généralement sur le coin inférieur droit du pare-brise et sur les documents officiels. Le plus simple reste de le demander directement au vendeur.



À partir de là, l'application vous donne un aperçu de l'historique trouvé pour la voiture recherchée. Avec son système de recherche intégrale, carVertical peut vous envoyer un rapport sur les dommages dissimulés, le véritable kilométrage, des photos d'anciens accidents, le nombre de propriétaires et un tas d'infos supplémentaires.



Pour réussir à obtenir toutes ces informations, la plateforme travaille avec les assurances, les données issues de la police nationale et bien d'autres services français qui gèrent de près ou de loin les véhicules immatriculés sur notre territoire.



Si l'aperçu offert par l'application vous semble assez complet, il ne vous reste plus qu'à choisir l'une des trois offres de paiement pour avoir la totalité des informations. Voici le détail complet des offres actuelles que l'on peut obtenir dans l'application, sans passer par le système d'achat in-app d'Apple :

1 rapport : 16.99 €

2 rapports : 20.98 € soit 10.49 € le rapport

3 rapports : 26.97 € soit 8.99 € le rapport

Télécharger l'app gratuite carVertical