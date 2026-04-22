X lance les timelines personnalisées par Grok pour les abonnés Premium

X (ex Twitter) déploie une nouvelle fonctionnalité très attendue : les timelines personnalisées basées sur l’IA de Grok. Cette évolution permet aux utilisateurs Premium d’épingler des sujets spécifiques directement dans l’onglet "Accueil" de l’application iOS, pour créer un fil d’actualité sur mesure.

Comment ça marche ?

Grâce à Grok, l’IA d’xAI (autre propriété d'Elon Musk), les timelines sont intelligemment adaptées à vos centres d’intérêt et à votre façon d’utiliser la plateforme. Il suffit d’appuyer sur le bouton "+ Ajouter" qui apparaît à côté de l’onglet « Abonnements » pour choisir parmi plus de 75 sujets disponibles : nourriture, santé, design, robotique, immobilier, technologie, sport, actualité, etc. Plus vous interagissez déjà avec un sujet, plus Grok affine la personnalisation du fil. Le résultat est un timeline beaucoup plus pertinent et moins pollué par du contenu hors sujet. En clair, l'ancien algorithme, open-source, semble désormais d'une autre époque, alors qu'il avait été grandement amélioré à l'arrivée du nouveau patron.

Disponibilité

La fonctionnalité est pour l’instant déployée en accès anticipé uniquement pour les abonnés Premium sur iOS. La version Android devrait arriver « très bientôt ».



Parallèlement, X déploie aujourd’hui un outil permettant de mettre en sourdine des sujets dans l’onglet « Pour vous ». Vous pourrez ainsi temporairement masquer les publications liées à la politique (ou d'une partie), au sport (il n'y a pas que le football dans la vie), ou à tout autre thème que vous souhaitez éviter.



Ladies and gentlemen, today we're launching one of our biggest changes to 𝕏



Introducing Custom Timelines



This feature allows you to pin a specific topic to your home tab. With support for over 75 topics, you can dive deep into your favorite niche on X.



It's powered by Grok's… pic.twitter.com/9jkIEXvubj — Nikita Bier (@nikitabier) April 21, 2026

Notre avis

C’est une évolution bienvenue pour tous ceux qui trouvent le fil « Pour vous » trop chaotique ou envahi par certains sujets. La personnalisation via Grok semble prometteuse, même si on attend de voir si elle sera vraiment précise et non intrusive. Rappelons que Grok est la plus honnête des IA à date.



Pour l’instant réservée aux abonnés Premium, cette fonctionnalité pourrait devenir un argument de plus en faveur de l’abonnement X Premium.

Télécharger l'app gratuite X (anciennement Twitter)