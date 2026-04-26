Réalisez vos photos d’identité à la maison sur iPhone avec cette app

C’est un sujet que nous connaissons depuis de nombreuses années, encore largement méconnu du grand public, et que nous n’avions pourtant jamais abordé. Aujourd’hui, il est possible de réaliser ses photos d’identité directement depuis chez soi avec son iPhone : voici comment faire.

Fini le photomaton : cette app iPhone remplace la photo d’identité officielle

Renouveler sa carte d’identité ou son passeport implique trop souvent une course aux photomatons, de plus en plus rares en ville. Depuis 2017, la startup française Smartphone iD propose une alternative directement sur iPhone, et avec 20 000 notes à 4,7 sur l’App Store, le service a clairement convaincu. Comme disait Steve Jobs, il y a une app pour ça.



Le principe est simple : l’application guide l’utilisateur pas à pas pour prendre sa photo depuis son téléphone, vérifie sa conformité par une double validation combinant intelligence artificielle et contrôle humain, puis envoie le résultat par e-mail sous forme numérique avec un code administratif accepté par les mairies françaises. Une planche physique de six photos peut également être envoyée à domicile en deux à cinq jours ouvrés, pour environ 8 euros tout compris.

Ce qui distingue Smartphone iD de ses concurrents, c’est son positionnement légal assumé. L’application ne permet pas d’importer une photo depuis la galerie, contrairement à certaines apps tierces, car cette pratique n’est pas autorisée par les normes en vigueur pour les services photographiques en ligne. Toutes les photos sont prises en direct, avec un nombre d’essais illimité pour obtenir le meilleur résultat avant validation. Un point particulièrement apprécié des parents de nourrissons, pour qui les photomatons classiques sont quasiment inutilisables.



L’application couvre un large spectre de documents, passeport, carte d’identité, permis de conduire, visa, et fonctionne pour de nombreux pays. Elle est disponible en dix langues et tourne sur iPhone, iPad et même Mac Apple Silicon sous macOS Tahoe. Le service est joignable sept jours sur sept pour accompagner les cas particuliers, comme les photos de bébés ou de personnes à mobilité réduite.



L’app est gratuite au téléchargement, la commande étant payante uniquement au moment de l’envoi. Une alternative solide et française au photomaton, à glisser dans ses favoris avant le prochain renouvellement de papiers.



À noter qu’il existe aussi d’autres alternatives si vous le souhaitez, il suffit de rechercher “photo identité” sur l’App Store.Télécharger l'app gratuite Smartphone iD