Apple abandonne officiellement le Mac Pro au profit du Mac Studio

On aurait pu écrire cette phrase il y a plusieurs mois : Le Mac Pro est officiellement mort. Apple a confirmé ce 26 mars 2026 l'arrêt définitif de sa station de travail haut de gamme, retirée du site officiel sans cérémonie ni successeur annoncé. Après vingt ans d'existence, la machine la plus puissante de la gamme Mac cède sa place, en silence, sans acte de décès ni hommage.

Une fin écrite depuis Apple Silicon

L'histoire du Mac Pro est celle d'un appareil presque toujours en décalage avec son époque. Lancé en 2006 pour retenir les professionnels qui migraient vers les PC Intel, il a connu ses heures de gloire avant de s'enliser progressivement. Le tournant négatif arrive en 2013 avec le tristement célèbre "trashcan", un design cylindrique aussi audacieux qu'inadapté. Surchauffe, absence de slots d'extension, impossibilité de faire évoluer la configuration : Apple s'est excusé publiquement en 2017, une rareté pour la firme de Cupertino.

Le retour en 2019 avec un châssis en tour classique et des emplacements PCIe semblait promettre un renouveau. Mais l'arrivée d'Apple Silicon en 2020 a tout changé. En intégrant processeur et mémoire unifiée sur une même puce, Apple a rendu largement caduque la principale justification du Mac Pro : l'extensibilité. La RAM n'est plus upgradable, les cartes GPU tierces ne sont pas supportées nativement, et le modèle M2 Ultra sorti en 2023 affichait toujours 8 299 euros pendant que le Mac Studio lui soufflait dans les roues avec des performances comparables, dans un format bien plus compact. On le prédisait déjà il y a plusieurs mois :

La fonctionnalité RDMA over Thunderbolt 5 introduite dans macOS Tahoe 26.2 l'an dernier, permettant de relier plusieurs Mac en cluster à très faible latence, a également contribué à rendre superflue l'idée d'une tour d'expansion onéreuse pour atteindre des performances extrêmes.

Le Mac Studio hérite du trône professionnel

Depuis 2022, le Mac Studio s'est imposé naturellement comme la machine des créatifs et des pros. Plus compact, plus accessible, plus régulièrement mis à jour, il couvre l'immense majorité des usages que remplissait le Mac Pro. Le modèle actuel tourne avec une puce M3 Ultra, et un nouveau Mac Studio M5 Ultra est attendu d'ici l'été 2026, avec un CPU 36 coeurs et un GPU 80 coeurs selon les rumeurs.

La gamme desktop d'Apple se retrouve ainsi recentrée sur trois machines : l'iMac 24 pouces M4, le Mac mini M4 et M4 Pro, et le Mac Studio. Une offre plus lisible, sans doublon, à des tarifs bien plus raisonnables que les 7 000 dollars du Mac Pro.

À noter que le Pro Display XDR, l'écran professionnel souvent vendu aux côtés du Mac Pro, avait déjà été retiré de la vente début mars 2026. Les deux produits disparaissent ensemble, marquant la fin d'une certaine vision du Mac ultra-haut de gamme modulaire. Le Studio Display XDR vient remplacer le Pro Display XDR dans la gamme.

Pour les rares usages qui dépendent encore des slots PCIe, certains workflows audio, vidéo ou scientifiques très pointus, Apple ne propose pas de réponse directe. C'est probablement le seul angle mort d'une gamme Mac qui n'avait pas été aussi cohérente depuis longtemps.