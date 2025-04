X va supprimer les DMs au profit de XChat : ce qui vous attend

Le réseau social X (anciennement Twitter) s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transformation sous l'égide d'Elon Musk. La plateforme va bientôt remplacer sa fonctionnalité de messagerie directe (DMs) par un nouveau service baptisé XChat. Cette information a été confirmée par Zach Warunek, ingénieur logiciel chez X, qui a indiqué que "les messages privés vont bientôt disparaître".

XChat ne sera pas une simple mise à jour cosmétique des DMs actuels. D'après les informations qui circulent, cette nouvelle messagerie s'inspirera des applications comme WhatsApp ou Signal avec plusieurs améliorations notables :

Cette refonte répond notamment au problème récurrent de spam qui pollue actuellement les messages privés sur X, un fléau qu'Elon Musk n'est pas parvenu à endiguer depuis son rachat de la plateforme — malgré ses promesses.

Aucune date officielle n'a été communiquée pour le déploiement de XChat. Cependant, le fait que les employés en parlent ouvertement suggère que son lancement pourrait être imminent.

Plusieurs questions restent en suspens : XChat sera-t-il uniquement intégré à X ou disposera-t-il de sa propre application ? Comment s'effectuera la transition pour les utilisateurs ? Les conversations actuelles seront-elles préservées ? Quelles fonctionnalités seront réservées aux abonnées X Premium ?



P4mui, qui a l'habitude de leak les mises à jour de X, donne un aperçu des nouveautés :

Yes DMs will be gone soon… but it’s in favor of XChat, the new generation of DMs on X/Twitter



So you will still be able to message people but:



- fully encrypted end to end



- you’ll be able to send files



- you can « delete a message for all »



- you can UNREAD a message



Ect… https://t.co/hMd9Es4Nft pic.twitter.com/xavkK1zHxE