Le MacBook Neo 2027 aurait la puce A19 Pro et 12 Go de RAM

Sans grande surprise, Apple prépare déjà la deuxième génération du MacBook Neo. Selon Tim Culpan, ancien journaliste chez Bloomberg et auteur de la newsletter Culpium, le prochain modèle devrait arriver en 2027 avec des améliorations significatives. Logique au vu du succès du premier modèle.

Ce que l’on sait du MacBook Neo 2

D’après les informations de Culpan, issues de ses sources dans la chaîne d’approvisionnement asiatique :

Puce A19 Pro : Apple utiliserait une version « binned » (légèrement bridée) de la puce A19 Pro présente dans les iPhone 17 Pro.

: Apple utiliserait une version « binned » (légèrement bridée) de la puce A19 Pro présente dans les iPhone 17 Pro. 12 Go de RAM : Ce sera la principale évolution. Le modèle actuel dispose de 8 Go de mémoire unifiée. Le passage à 12 Go devrait améliorer sensiblement les performances en multitâche et lors de l’utilisation d’applications gourmandes (montage vidéo, développement, IA locale…).

: Ce sera la principale évolution. Le modèle actuel dispose de 8 Go de mémoire unifiée. Le passage à 12 Go devrait améliorer sensiblement les performances en multitâche et lors de l’utilisation d’applications gourmandes (montage vidéo, développement, IA locale…). GPU 5 cœurs : Malgré le passage à l’A19 Pro (qui possède normalement 6 cœurs GPU sur iPhone), Apple devrait conserver un GPU à 5 cœurs, identique à celui du MacBook Neo actuel.

Le design devrait rester très proche de la première génération, Apple semblant vouloir stabiliser l’esthétique du MacBook Neo après son lancement réussi en mars 2026.

Un succès qui pose problème à Apple

Le MacBook Neo actuel rencontre un franc succès commercial, au point qu’Apple serait en discussion avec ses fournisseurs pour augmenter la production. Cependant, Tim Culpan souligne que la marque fait face à un « dilemme massif » : la forte demande met en tension sa chaîne d’approvisionnement, déjà mise à rude épreuve par les contraintes géopolitiques et les pénuries de composants.



Le MacBook Neo est actuellement assemblé en Chine et au Vietnam.

Ce que cela change pour les utilisateurs

Le passage à 12 Go de RAM est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent leur MacBook Neo pour des tâches un peu plus lourdes (édition photo/vidéo légère, programmation, jeux AAA, usage multitâche intensif). Cela devrait aussi mieux préparer l’ordinateur à l’évolution d’Apple Intelligence et des fonctionnalités d’IA locales.



Le MacBook Neo de deuxième génération reste positionné comme un ordinateur portable accessible et performant, dans la lignée de la stratégie « démocratisation » initiée par Apple avec ce modèle. On imagine d'ailleurs assez mal son prix revu à la hausse, malgré le contexte actuel.