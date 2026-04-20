Apple devrait contourner la nouvelle règle européenne sur les batteries en 2027

L’Europe durcit ses règles pour rendre les smartphones plus durables, mais Apple pourrait bien contourner l’obligation de batteries remplaçables sur ses iPhone. Grâce à des performances déjà conformes aux critères du futur règlement, la marque pourrait conserver ses designs scellés sans enfreindre la loi.

Batteries remplaçables dans l'UE : pourquoi Apple devrait échapper à la règle européenne

L’Union européenne vient de franchir une nouvelle étape dans sa croisade contre l’obsolescence programmée. Un règlement publié au Journal officiel de l’UE impose qu’à partir du 18 février 2027, tous les smartphones commercialisés en Europe soient équipés de batteries remplaçables par l’utilisateur. Concrètement, cela signifie des assemblages sans colle ni solvants, démontables avec des outils standards, accessibles à n’importe quel consommateur. Le texte prévoit également que les fabricants garantissent la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans après la mise sur le marché, et des mises à jour logicielles pendant cinq ans.



Après l’USB-C, l’Europe confirme sa capacité à imposer des standards industriels à l’échelle mondiale. C’est une pression directe sur les grands constructeurs, qui devront revoir leurs procédés de fabrication ou faire face à des restrictions d’accès au marché européen. Pour des appareils haut de gamme comme l’iPhone, dont l’étanchéité repose en grande partie sur un châssis entièrement soudé et collé, la contrainte semblait considérable.

Mais le règlement ménage une échappatoire notable. Les fabricants sont exemptés de l’obligation de batterie remplaçable à condition de remplir simultanément deux critères : une certification d’étanchéité IP67 minimum, et une batterie capable d’encaisser 1 000 cycles de charge en conservant au moins 80 % de sa capacité initiale. Or, Apple remplit aujourd’hui ces deux conditions sur ses iPhone récents. Les modèles actuels, dont l’iPhone 17 Pro, affichent une résistance à l’eau IP68, supérieure au seuil requis, et Apple annonce officiellement 1 000 cycles à 80 % de santé pour ses batteries.



En d’autres termes, si les batteries d’Apple maintiennent leurs performances d’ici 2027, le groupe de Cupertino n’aura pas à revoir le design scellé de l’iPhone. Une perspective favorable pour la marque, déjà fortement sollicitée par la réglementation européenne sur de nombreux autres fronts.