iOS 26.4 : Apple règle le correcteur automatique du clavier iPhone

Le clavier de l'iPhone agace depuis un bon moment. Lettres manquantes, corrections automatiques intempestives, fautes de frappe en cascade quand on tape vite... iOS 26.4 s'attaque enfin au problème.

Un bug discret mais bien réel

La mise à jour iOS 26.4, disponible aujourd'hui en Release Candidate, cible un bug précis : certains caractères semblaient être saisis à l'écran mais n'étaient en réalité pas enregistrés. Résultat, l'autocorrection se retrouvait à travailler sur un mot incomplet et proposait des suggestions à côté de la plaque, multipliant les erreurs involontaires. Les plaintes se sont accumulées sur Reddit et d'autres forums depuis la sortie d'iOS 26, où de nombreux utilisateurs ont signalé une nette dégradation de l'expérience de frappe rapide.

Apple formule la correction de manière assez sobre dans ses notes de version : "meilleure précision du clavier lors de la saisie rapide". Pas de détails supplémentaires, mais le correctif était en réalité déjà intégré dans une bêta antérieure d'iOS 26.4, et plusieurs testeurs ont déjà confirmé une amélioration notable.

Ce que ça change concrètement

La correction ne concerne pas la fonctionnalité QuickPath (saisie par glissement), qui fait l'objet d'une vidéo virale montrant un comportement parfois surprenant. Ce que l'on voit dans cette vidéo correspond en réalité au fonctionnement normal de la saisie par balayage sans autocorrection activée, ce n'est donc pas lié au bug corrigé ici.

La version finale d'iOS 26.4 devrait être déployée pour tous les utilisateurs d'ici la fin du mois. Pas de date exacte pour l'instant, mais la RC est généralement un bon indicateur de l'imminence du lancement public. Si vous avez souffert de ces problèmes de frappe, la mise à jour devrait apporter un vrai soulagement au quotidien.