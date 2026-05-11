iOS 26.5 et iPadOS 26.5 en version finale avec RCS chiffré

ios 26 iconApple vient de publier la version finale d’iOS 26.5 et iPadOS 26.5. Après plusieurs bêtas (4 et une RC), cette mise à jour de maintenance apporte surtout des améliorations concrètes sur trois applications phares : Messages, Plans et l’App Store.

Les nouveautés de iOS 26.5 / iPadOS 26.5

La grande star de cette version est l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans l’application Messages entre iOS et Android. Les conversations avec les utilisateurs Android bénéficient désormais d’une sécurité renforcée, comparable à iMessage.

Apple Plans gagne la fonctionnalité « Lieux suggérés » qui affiche les endroits tendance près de chez vous en fonction de vos recherches récentes. La mise à jour pose aussi les bases techniques pour l’affichage de publicités dans Plans (pas encore activées).

L’App Store propose de nouvelles options d’achat, notamment des abonnements mensuels avec engagement sur 12 mois.

apple pride 2026 collection iphone and ipad wallpaper

On note également un nouveau fond d’écran Pride « Luminance » très réussi, quelques optimisations de performances et de nombreux correctifs de bugs et de sécurité.

En Europe, iOS 26.5 a également introduit des fonctionnalités imposées par le DMA :

  • Support des Live Activities pour les accessoires tiers
  • Améliorations des notifications et du couplage de proximité pour accessoires non-Apple

Autres changements mineurs de cette version 26.5 :

  • Accessoires Magic : Lorsque vous branchez un Magic Keyboard, Magic Mouse ou Magic Trackpad sur votre iPhone, il reste désormais connecté en Bluetooth automatiquement.
  • Nouveau clavier Inuktitut (langue des Inuits).
  • Lors du transfert de données vers un Android, nouvelles options pour partager les pièces jointes des Messages : Aucune, 30 jours, 1 an ou Tout.

Comment installer iOS 26.5 et iPadOS 26.5 ?

La mise à jour est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs.

Appareils compatibles : tous les iPhone et iPad pris en charge par iOS 26 / iPadOS 26 (iPhone 12 et modèles plus récents, iPad Pro 2e génération et ultérieurs, etc.).

Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour peut peser plusieurs giga-octets selon les appareils, faites donc un peu de place si besoin.

8 réactions

Dargo (rédacteur)

@JordiForti92 - iPhone premium : Merci 😊🙏

12/05/2026 à 02h14

JordiForti92 - iPhone premium

@Dargo

: très beau travail 😃 🙌🏻

11/05/2026 à 22h41

JordiForti92 - iPhone premium

@Dargo
Merci encore ☺️🙏🏻

11/05/2026 à 22h40

Dargo (rédacteur)

@JordiForti92 - iPhone premium : À votre service 🫡

11/05/2026 à 21h41

JordiForti92 - iPhone premium

Merci beaucoup pour l’info ☺️🙏🏻

11/05/2026 à 21h30

GuiJacq - iPhone premium

Toujours pas de RCS tout court ici en Belgique….

11/05/2026 à 21h11

Lucas2107fr - iPhone

@Packiie33
Normalement c’est la même si y’a pas eu de changement

11/05/2026 à 20h10

Packiie33 - iPhone premium

J’ai pas la version final, vu que je suis encore sur la RC de la semaine dernière

11/05/2026 à 19h41

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