Apple dévoile son fond d'écran « Pride Luminance » pour iPhone et iPad

ios 26 icon Oui, c’est officiel ! Apple vient de dévoiler aujourd’hui sa nouvelle collection Pride 2026, dont des fonds d'écran pour iPhone et iPad. Le mois des fiertés a toujours été l'occasion de nouveautés chez Apple, notamment depuis la prise de pouvoir de Tim Cook. Voici ce qui arrive dans iOS 26.5 / iPadOS 26.5 et watchOS 26.5.

Les nouveautés d'iOS 26.5 / watchOS 26.5

  • Nouveau wallpaper : « Pride Luminance » pour iPhone et iPad. Design joyeux et dynamique avec des couleurs vives et personnalisables (dégradés et motifs géométriques qui bougent).
apple pride 2026 collection iphone and ipad wallpaper
  • Nouveau cadran Apple Watch : Pride Luminance avec deux styles :
    • Radial (rayons de couleurs qui s’alignent sur les heures).
    • Vertical (bandes linéaires inspirées du tissage du bracelet).
      Les couleurs sont personnalisables pour encore plus d’options.

Voici à quoi ça ressemble :

apple pride 2025 collection apple watch sport

Le bracelet Pride Edition Sport Loop

Un nouveau bracelet tressé avec 11 couleurs arc-en-ciel qui se fondent les unes dans les autres (effet de profondeur et mouvement). Il est disponible dès aujourd’hui sur l’Apple Store pour 49 € (tailles 40/42/46 mm). Livraison en magasin dans la semaine.

Calendrier de sortie des logiciels

Les betas sont déjà sorties. La version finale des versions 26.5 (RC puis publique) devrait arriver dans les prochaines semaines(probablement mi-mai).Tu as un Apple Watch ? Tu comptes prendre le nouveau bracelet ? Le design cette année est vraiment plus dynamique et lumineux que les années précédentes.

4 réactions

Jmarc91 - iPhone premium

Tjr aussi moche berkkkkk

04/05/2026 à 16h22

Hicbou - iPhone

Vivement qu’il s’en aille Tim Cook

04/05/2026 à 16h20

Hicbou - iPhone

Vivement qu’il s’en aille Tim Cook

04/05/2026 à 16h20

Lheu - iPhone

C’est un peu moche non ?

04/05/2026 à 16h13

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