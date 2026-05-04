Apple dévoile son fond d'écran « Pride Luminance » pour iPhone et iPad

Oui, c’est officiel ! Apple vient de dévoiler aujourd’hui sa nouvelle collection Pride 2026, dont des fonds d'écran pour iPhone et iPad. Le mois des fiertés a toujours été l'occasion de nouveautés chez Apple, notamment depuis la prise de pouvoir de Tim Cook. Voici ce qui arrive dans iOS 26.5 / iPadOS 26.5 et watchOS 26.5.

Les nouveautés d'iOS 26.5 / watchOS 26.5

Nouveau wallpaper : « Pride Luminance » pour iPhone et iPad. Design joyeux et dynamique avec des couleurs vives et personnalisables (dégradés et motifs géométriques qui bougent).

Nouveau cadran Apple Watch : Pride Luminance avec deux styles : Radial (rayons de couleurs qui s’alignent sur les heures). Vertical (bandes linéaires inspirées du tissage du bracelet).

Les couleurs sont personnalisables pour encore plus d’options.

: Pride Luminance avec deux styles :

Voici à quoi ça ressemble :

Le bracelet Pride Edition Sport Loop

Un nouveau bracelet tressé avec 11 couleurs arc-en-ciel qui se fondent les unes dans les autres (effet de profondeur et mouvement). Il est disponible dès aujourd’hui sur l’Apple Store pour 49 € (tailles 40/42/46 mm). Livraison en magasin dans la semaine.

Calendrier de sortie des logiciels

Les betas sont déjà sorties. La version finale des versions 26.5 (RC puis publique) devrait arriver dans les prochaines semaines(probablement mi-mai).Tu as un Apple Watch ? Tu comptes prendre le nouveau bracelet ? Le design cette année est vraiment plus dynamique et lumineux que les années précédentes.