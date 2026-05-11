watchOS 26.5 : la version finale avec le nouveau cadran Pride

Comme à son habitude, en plus d'iOS et autre macOS, Apple vient de publier la version finale de watchOS 26.5. Cette mise à jour apporte surtout des finitions et un nouveau cadran exclusif pour fêter le mois des fiertés.

Les nouveautés de watchOS 26.5

Le principal ajout visible est le nouveau cadran Apple Watch Pride qui accompagne le fond d’écran « Luminance » sur iPhone. Le reste de la mise à jour se concentre sur des améliorations de performances, une meilleure autonomie et de nombreux correctifs de bugs dont deux importants :

Correction d'un problème où l'application Messages sur Apple Watch pouvait utiliser les SMS au lieu d'iMessage lorsqu'elle était jumelée à un iPhone double SIM.

Correction d'un problème où les alertes audio de l'app Exercice pouvaient ne pas se déclencher si l'iPhone n'était pas à proximité de l'Apple Watch.

Aucune nouvelle fonctionnalité majeure n’a été ajoutée.

Comment installer watchOS 26.5 ?

La mise à jour est disponible sur toutes les Apple Watch compatibles avec watchOS 26.



Appareils compatibles : Apple Watch Series 6 et modèles plus récents, Apple Watch SE (2e génération), Apple Watch Ultra, Ultra 2 et Ultra 3.



Depuis l’iPhone, rendez-vous dans l'application Watch > Général > Mise à jour logicielle.