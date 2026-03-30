watchOS 27 : Apple se concentre sur l’intelligence artificielle

Apple dévoilera watchOS 27 le 8 juin lors de la WWDC 2026, en même temps qu’iOS 27. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette mise à jour apportera deux améliorations majeures à l’Apple Watch. Ou, finalement, plutôt une seule.

Les deux grands axes de watchOS 27

Dans un récent article, le journaliste américain bien informé a révélé que watchOS 27 se concentrera principalement sur :

L’intégration de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) Des corrections de bugs et des améliorations de performances

Cette année, il s’agit surtout d’implémenter davantage de fonctionnalités IA sur l’Apple Watch du point de vue logiciel… En plus des fonctionnalités IA, il n’y aura pas grand-chose d’autre. Il s’agit surtout de mettre le logiciel en bonne forme et de raconter leur histoire autour de l’IA.

Il n’a pas évoqué de refonte matérielle majeure pour l’Apple Watch 12 cette année, chose que l'on avait déjà vue la semaine passée.

Une mise à jour dans la continuité d’iOS 27

watchOS 27 devrait donc suivre la même philosophie qu’iOS 27 : un fort accent mis sur l’Apple Intelligence et l’optimisation globale du système. On s’attend notamment à ce que les fonctionnalités IA profitent au nouveau Siri, plus intelligent, qui sera également au cœur d’iOS 27.



Apple semble vouloir prioriser la qualité logicielle, la fluidité et l’intelligence artificielle plutôt que des changements radicaux de design cette année. On a également eu vent d'une amélioration de Liquid Glass, l'interface utilisateur.

Pas de gros changements de hardware

Mark Gurman a confirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à une refonte importante du design de l’Apple Watch en 2026. L’effort portera essentiellement sur le logiciel.



Les fans d’Apple Watch devront donc patienter pour un nouveau design, probablement pour 2027 avec la Series 13, mais pourront profiter d’une montre plus intelligente et plus fluide grâce aux avancées en IA et aux optimisations de performances.