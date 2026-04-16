Les Apple Store vont enfin pouvoir restaurer le logiciel des Apple Watch

Après des années compliquées, Apple va de nouveau permettre de restaurer le logiciel des Apple Watch directement en magasin. Enfin !



Selon une source interne citée par MacRumors, les Apple Stores et les Apple Authorized Service Providers (AASPs) disposeront très prochainement d’un nouvel outil qui leur permettra de réparer le logiciel d’une Apple Watch sans avoir à l’envoyer vers un centre de réparation distant.

Comment faire jusqu’à présent ?

Actuellement, lorsqu’une Apple Watch ne peut pas être restaurée via un iPhone (problèmes de mise à jour ratée, appareil bloqué, boot loop, etc.), le seul recours est de l’expédier vers un Apple Repair Center. Cela entraîne des délais importants liés à l’envoi aller-retour. C’était notamment le cas des développeurs qui testaient la bêta et qui rencontraient de gros problèmes comme l’impossibilité de la rallumer, des redémarrages intempestifs, etc.

Une solution simplifiée

À partir de la fin du mois, les magasins Apple et les réparateurs agréés utiliseront un dock de réparation Apple Watch connecté à un Mac pour effectuer la restauration logicielle directement en boutique. Cette nouvelle capacité rendra les réparations purement logicielles beaucoup plus rapides et pratiques pour les clients.

Rappel : depuis 2022 avec watchOS 8.5 et iOS 15.4, il est possible de restaurer une Apple Watch sans fil via un iPhone, mais cette méthode est limitée. Elle ne fonctionne que lorsqu’un message de restauration s’affiche sur la montre. Dans les cas plus graves (montre « briquée », boucle de démarrage, etc.), une intervention plus poussée était jusqu’à présent obligatoire et uniquement disponible en centre de réparation.

Les premiers modèles d’Apple Watch disposaient d’un port diagnostic physique que les Apple Stores pouvaient utiliser, mais ce port a été supprimé à partir de l’Apple Watch Series 7. Apple était alors passé à un processus de restauration sans fil, obligeant les clients à envoyer leur montre pour tout problème logiciel non résolu par l’iPhone.

Cette mise à jour marque donc un retour à des réparations plus rapides et locales pour les problèmes logiciels sur Apple Watch.