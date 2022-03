La version finale de watchOS 8.5 est disponible sur Apple Watch

Il y a 4 heures

Apple Watch

Medhi Naitmazi

Apple continue de mettre à jour ses systèmes d'exploitation et publie la version finale de watchOS 8.5 pour tous les utilisateurs. Cette version arrive une semaine après la Release Candidate et vient remplacer watchOS 8.4.2 sur toutes les Apple Watch à partir de la Series 3.

Peu de nouveautés dans watchOS 8.5

La version d'aujourd'hui ne révolutionnera pas l'utilisation de votre Apple Watch puisqu'elle ne contient aucun changement majeur. Depuis la sortie de watchOS 8, chaque nouveau firmware a été assez avare en nouveauté, comme watchOS 8.4 qui a été publié le 26 janvier avec simplement la correction d'un bug qui empêchait l'Apple Watch d'être rechargé avec certains chargeurs tiers.



watchOS 8.5 comprend les nouveautés suivantes :

Possibilité d'autoriser les achats et les abonnements Apple TV

Les cartes de vaccination COVID-19 dans Apple Wallet prennent désormais en charge le format de certificat numérique COVID de l'UE.

Mises à jour des notifications de rythme irrégulier destinées à améliorer l'identification de la fibrillation auriculaire. Disponible aux États-Unis, au Chili, à Hong Kong, en Afrique du Sud et dans de nombreuses régions où cette fonctionnalité est disponible.

Les conseils audio de Fitness+ vous permettent de bénéficier de commentaires audio sur les mouvements démontrés visuellement pendant les séances d'entraînement.

Parallèlement à watchOS 8.5, Apple a lancé iOS 15.4 avec Face ID qui fonctionne même avec un masque, de nouveaux emojis, et plus encore. Du côté de macOS 12.3 et iPadOS 15.4, la société rend enfin disponible le contrôle universel.



Qui télécharge watchOS 8.5 sur sa montre dès maintenant ? Dites-nous si l'autonomie a été impactée.