macOS Monterey 12.2.1 et watchOS 8.4.2 sont disponibles

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

MacOS Apple Watch

Julien Russo

Tout était calme... Et d'un seul coup Apple a créé la surprise. Le géant californien vient de publier plusieurs nouvelles mises à jour accessibles à tous les utilisateurs. Après avoir mis en ligne iOS et iPadOS 15.3.1, deux nouvelles versions ont suivi, il s'agit de watchOS 8.4.2 et macOS 12.2.1 !

À vos téléchargements

À tous les utilisateurs d'Apple Watch éligibles à watchOS 8 et les propriétaires de Mac qui ont pu installer macOS Monterey, deux nouvelles mises à jour vous attendent tout de suite !

Apple a publié ce soir les versions correctives watchOS 8.4.2 et macOS 12.2.1 en version officielle.



Du côté de la nouvelle version de watchOS, Apple ne communique pas de nouveautés ni de correctifs, néanmoins cette version reste importante à télécharger pour optimiser les performances et la sécurité.



Pour la mise à jour de macOS, Apple règle le problème qui concernait les Mac avec le processeur Intel. Beaucoup d'utilisateurs se plaignaient avec macOS 12.2 d'avoir des baisses conséquentes d'autonomie lorsque le Mac était en veille ou connecté à des périphériques Bluetooth (manette de jeu, casque audio, clavier, souris...).

Le problème n'existe plus dans macOS 12.2.1 !

Comment mettre à jour votre Mac ?

Direction les Préférences Système de votre Mac (accessible dans la pomme en haut à gauche de votre écran), vous aurez à cet endroit une icône "Mise à jour de logiciels".

Si votre Mac est éligible, vous verrez la proposition d'installer la dernière version de macOS. Lancez le téléchargement puis l'installation !

Comment mettre à jour votre Apple Watch ?

En ce qui concerne watchOS 8.4.2, vous pouvez retrouver dès maintenant la nouvelle version dans l'application Watch sur votre iPhone. Pour rappel, l'installation se fait uniquement avec 50% de batterie minimum et avec l'Apple Watch relié à son chargeur.