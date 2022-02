Apple publie iOS et iPadOS 15.3.1 avec des mises à jour de sécurité

Guillaume Gabriel

Nouvelle mise à jour iOS et iPadOS publiée à l'instant par Apple : cette version 15.3.1 n'apporte rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'elle améliore la sécurité de vos appareils et corrige quelques bugs.

Arrivée d'une nouvelle version d'iOS et iPadOS

Apple a publié aujourd'hui iOS 15.3.1 et iPadOS 15.3.1, deux mises à jour mineures des systèmes d'exploitation. Les mises à jour iOS 15.3.1 et iPadOS 15.3.1 peuvent être téléchargées gratuitement pour les détenteurs d'un appareil compatible.



Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. De ce qu'on peut lire dans le changelog de la mise à jour, elle "fournit également d'importantes mises à jour de sécurité" pour l'iPhone et l'iPad et corrige un problème qui pouvait empêcher les écrans braille de répondre.