Apple publie iOS 15.7.1 et iPadOS 15.7.1 avec plusieurs correctifs de sécurité

Ce qui est fantastique avec Apple, c'est que malgré la sortie d'une version majeure (iOS 16), l'entreprise n'oublie pas les anciens propriétaires d'iPhone et d'iPad qui ne veulent pas ou ne peuvent pas migrer vers la nouvelle mise à jour. Pour maintenir une sécurité optimale sur les anciens appareils, Apple propose ce soir la mise à jour 15.7.1 pour iOS et iPadOS !

À vos téléchargements !

(Si vous n'avez pas iOS 16)

Une nouvelle version d'iOS et d'iPadOS est disponible pour les utilisateurs qui n'ont pas migré vers iOS 16, celle-ci vous attend directement dans vos réglages. Au programme, aucune nouveauté, mais des évolutions majeures en matière de sécurité, Apple offre avec cette version une meilleure protection contre les attaques les plus récentes qui pourraient viser votre iPhone ou iPad.

Apple indique à travers la note de la mise à jour que les utilisateurs pourront bénéficier des derniers correctifs de sécurité les plus importants. Le géant californien recommande fortement aux personnes concernées de télécharger le plus rapidement possible iOS 15.7.1 sur leur iPhone ou iPadOS 15.7.1 sur leur iPad.



Apple ne fournit pas de détails concernant les correctifs apportés, mais il se pourrait bien qu'ils s'agissent des mêmes qui ont été inclus dans iOS 16.1. Pour installer la mise à jour sur votre iPhone, il vous suffit d'aller dans Réglages puis dans Général et Mise à jour logicielle.